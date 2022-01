Officiel : Bruno Guimaraes signe à Newcastle

L’OL a annoncé le départ de Bruno Guimaraes pour Newcastle.

Les détails du transferts sont révélés. Le montant total, incluant les bonus, s’élève à 50,1 millions d’euros. En plus de cela, l’OL a placé un intéressement de 20 % en cas de revente avec plus-value de l’international brésilien. L’OL récupérera donc 8 millions d’euros en bonus éventuels, notamment si les Magpies se maintiennent en Premier League.

Official and confirmed, finally. Bruno Guimarães joins Newcastle from OL, statement announces. €50.1m fee add ons included plus 20% future sale percentage. 🇧🇷 #NUFC



Contract signed until June 2026. pic.twitter.com/PaGT5e5j5T