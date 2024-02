Nuamah Ballon d'Or, l'OL prépare l'avenir

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL enchaîne les bons résultats et désormais le maintien n'est plus réellement une préoccupation majeure. Lyon peut préparer sereinement la prochaine saison avec des joueurs prometteurs.

L'Olympique Lyonnais a retrouvé des couleurs depuis que Fabrio Grosso a cédé sa place à Pierre Sage. Avant même le mercato à 56 millions d'euros réalisé par le club de John Textor, l'entraîneur français a remis de l'ordre dans la maison rhodanienne et permis à l'OL de ne plus être sous la menace directe de la relégation. En quelques mois, Lyon a abandonné la dernière place du classement de Ligue 1 et même si l'Europe via le Championnat est encore un doux rêve, la possibilité en passant par la Coupe de France est envisageable. Nabil Djellit l'avoue, l'Olympique Lyonnais a un effectif qui lui permet de sereinement penser à l'avenir et surtout de préparer la saison prochaine avec de vraies ambitions. Le journaliste de L'Equipe et de France a même un chouchou.

L'OL prépare l'avenir

New City, New Jersey, Same Passion! Kumerican embracing new horizons & diving into the next chapter with @OL🦁. Let's write history together! #AllezLyon pic.twitter.com/ZYjZ2adr08 — Ernest Nuamah (@Nana_Nuamah10) September 1, 2023

Après la victoire de l'OL contre Nice (1-0), Nabil Djellit a confié sa confiance pour le futur de l'Olympique Lyonnais. « Je comprends l’enthousiasme, mais je pense que cette deuxième partie de saison, elle va surtout être utilisée pour arriver la saison prochaine d’autres bases. Ils ont pris beaucoup de joueurs au mercato d’hiver, c’est pour qu’il soit prêt Jouer le maintien ? Je ne mettrai pas ma veste en jeu, mais quand même derrière eux il y a des équipes qui n’avancent pas depuis six mois. Si ces équipes avaient réellement avancé, alors oui Lyon serait dans la mouise, mais ces équipes ne prennent quasiment jamais de points. Dans le football, tout est possible, mais je ne pense pas que se battre pour le maintien soit dans la tendance pour Lyon. On a retrouvé un vrai milieu de terrain, et il y a des joueurs à développer. Nuamah c’est Garincha, s’il finit ses actions, c’est le Ballon d’Or », a lancé le journaliste sur la chaîne L'Equipe. Même s'il y a évidemment un peu de malice dans les propos de Nabil Djellit, ce dernier est visiblement convaincu que les changements intervenus à Lyon ont remis le club dans le bon sens.