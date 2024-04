Nantes-OL ‍: L’arbitre élu homme du match, un journaliste s'énerve

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Peu avant l’heure de jeu, le match entre Nantes et l’OL aurait pu basculer du mauvais sens pour les Gones, mais Alexandre Lacazette a évité de justesse une expulsion grâce à l’indulgence de l’arbitre Jérôme Brisard.

A la 53e minute de jeu, Nantes menait toujours 1-0 contre l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 28e journée de la Ligue 1 dans un stade de la Beaujoire à huis clos. A ce moment de la partie, un évènement majeur a créé la discorde. Alexandre Lacazette a explosé l’arcade sourcilière du défenseur nantais Zeze d’un coup de coude involontaire mais extrêmement violent à tel point que le défenseur brésilien était en sang et sous le choc. Malgré la furie des Nantais et en premier lieu d’Antoine Kombouaré, le meilleur buteur lyonnais n’a pas été expulsé par Jérôme Brisard est a écopé d’un simple carton jaune.

L1 : L’OL roi du silence à Nantes https://t.co/SrXCCwNuFh — Foot01.com (@Foot01_com) April 7, 2024

Ving minute plus tard, il inscrivait le but de l’égalisation avant que l’OL prenne l’avantage et s’impose en Loire-Atlantique. Un scénario qui laisse un goût amère à Guillaume Dufy. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le journaliste est revenu sur le carton rouge évident qui n’a pas été distribué à l’encontre d’Alexandre Lacazette et il se demande encore comment Jérôme Brisard a pu laisser le capitaine lyonnais sur le terrain après une telle action. « Je ne remets pas en cause la supériorité lyonnaise, mais j’ai un problème à partir de la 52e minute avec le coup de coude de Lacazette sur le pauvre Zeze, arcade explosée » indique le journaliste avant de poursuivre.

Guillaume Dufy scandalisé par l'arbitrage

« Je pense qu’il mérite un rouge et à ce moment, Lyon mène 1-0. Lacazette marque ensuite le but de l’égalisation. Franchement, moi j’ai un vrai souci. Ce garçon a dû sortir avec un protocole commotion… L’arbitre a été plutôt bon sur le match mais sur cette action de la 52e minute, c’est géré n’importe comment. Un rouge pas flagrant ? Il met un énorme coup de coude ! Personne ne crie au scandale s’il y a carton rouge » estime Guillaume Dufy, qui n’aurait pas hésité une seconde à mettre un carton rouge à Alexandre Lacazette. Le capitaine de l’OL a d’ailleurs reconnu en zone mixte après la victoire des Gones sur la pelouse de Nantes qu’il n’aurait pas été choqué s’il avait été expulsé car même si selon lui, son coup de coude sur Zeze était involontaire, il était effectivement dangereux et aurait pu mériter un carton rouge.