Molenbeek en a marre d'être la poubelle de l'OL

Si John Textor se montre globalement assez investi avec l'Olympique Lyonnais, c'est loin d'être le cas avec le RWD Molenbeek, club qui appartient aussi au groupe Eagle Football et qui a l'impression de récupérer les miettes.

Lyon traverse indéniablement une crise identitaire mais aussi sportive depuis plusieurs années. Le club rhodanien a été racheté par John Textor pour arranger ça. Mais le milliardaire américain a d'autres projets délicats à gérer, comme celui du RWD Molenbeek. Le club belge appartient à 80% au groupe Eagle Football, dirigé par le Missourien et connaît des heures plus compliquées. Récemment, les supporters du RWDM se sont introduits sur la pelouse du Stade Machtens lors de la dernière défaite en championnat contre Eupen. Le club est actuellement 13e du championnat et lutte pour son maintien. Les dirigeants espèrent obtenir une aide financière de la part de John Textor pour sauver Molenbeek qui pour le moment, a l'impression de ne pas être considéré par rapport à Lyon ou à Botafogo.

Molenbeek oublié au profit de l'OL, Textor critiqué

« Lyon fait de grands transferts avec près de 40 millions pour Malik Fofana et Gift Orban alors qu’ici, on reçoit les joueurs de la réserve de l’OL comme Mamadou Sarr ou des Brésiliens de Botafogo pas en forme ou blessés depuis longtemps. Les supporteurs ont l’impression de récupérer les miettes du Groupe Eagle » affirme Michael Delbeke pour le média belge, Het Nieuwsblad. À Molenbeek, ce sentiment est globalement partagé par tous, celle d'être mis à l'écart au profit de la réussite de Botafogo mais surtout de Lyon. En Belgique, John Textor est vivement critiqué malgré la remontée du club en première division la saison passée. L'homme d'affaires semble avoir comme priorité de redorer le blason du club rhodanien plutôt que de sauver Molenbeek, même s'il s'est tout de même déplacé lors de la défaite contre Eupen. Le prochain match contre Malines, concurrent direct au maintien, risque d'être décisif. Le fait d'avoir recruté Ernest Nuaham pour 18 ME, l'un des plus grands transferts du championnat belge, simplement pour le prêter à l'OL, n'aide pas non plus à chasser cette pensée des esprits à Molenbeek.