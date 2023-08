Mikautadze à Lyon, l'Europe dit non

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Attaquant très convoité du FC Metz, Georges Mikautadze fait depuis récemment l'objet de rumeurs qui l'envoient à l'Olympique Lyonnais. Mais même si le joueur est né à Lyon, l'international géorgien est proche d'un départ vers la Bundesliga.

Il a suffi qu’un média évoque une offre de l’OL pour Georges Mikautadze pour que cela s’emballe du côté des supporters lyonnais. Il est vrai que l’attaquant de 22 ans n’a jamais caché qu’il appréciait l’Olympique Lyonnais, au point même d’aller chambrer les supporters de l’ASSE lors de la victoire de Metz à Geoffroy-Guichard. Cependant, cette possibilité n’est visiblement pas réellement sérieuse, Georges Mikautadze étant plutôt sur le départ vers l’étranger comme le confirme L’Equipe. A une semaine de la fin de la fenêtre estivale des transferts, le club lorrain est à l’écoute du marché, mais ne poussera pas son buteur vedette vers la sortie si aucune offre conséquente n’arrive.

Mikautadze proche de Francfort ?

[ ℙ𝕣𝕠 ]



🎯 𝟐𝟑 𝐛𝐮𝐭𝐬

👌 𝟕 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐯𝐞𝐬

⚽️ 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐛𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 @Ligue2BKT

🏆 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐣𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐚𝐮𝐱 #tropheesunfp



🤝 Avec 76% des suffrages, @MikautadzeG est votre Grenat de la saison. — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 19, 2023

Il est exact que le joueur international géorgien (16 sélections, 4 buts), meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 2 la saison passée et déjà auteur d’un but et d’une passe décisive cette saison en Ligue 1, peut aider le FC Metz à se maintenir dans l’élite. Et s’il doit partir ce ne sera pas pour moins de 20 millions d’euros, et pas sous forme de prêt. Compte tenu des décisions de la DNCG, l’Olympique Lyonnais n’est pas en course, d’autant qu’un club est prêt à passer à l’action concernant Mikautadze. Ce club, c’est l’Eintracht Francfort qui pourrait choisir l’attaquant messin pour remplacer Randal Kolo Muani, annoncé comme proche du Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, Georges Mikautadze fait également objet de l’intérêt très vif de la Lazio et de Bologne.