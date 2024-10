Mikautadze à l’OL, « ‍ce n’est pas très sérieux ‍»

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’OL au mercato estival pour près de 20 millions d’euros, Georges Mikautadze a manqué ses grands débuts avec le club rhodanien. L’international géorgien court toujours après son premier but.

A deux doigts de s’engager avec l’AS Monaco, Georges Mikautadze a finalement pris la décision de rejoindre l’Olympique Lyonnais lors du mercato estival. Le club de John Textor a dépensé 18 millions d’euros hors bonus pour s’attacher les services du co-meilleur buteur de l’Euro 2024, lequel sortait d’une demi-saison époustouflante sous les couleurs du FC Metz. Sur le papier, le recrutement de Mikautadze pour préparer la suite de Lacazette était une excellente idée de la part de l’OL, et certains observateurs imaginaient déjà un possible duo entre les deux hommes. Reste que pour l’instant, le début de saison de Georges Mikautadze est totalement raté.

OL : Mikautadze chouchou de Pierre Sage, ça agace https://t.co/wyZqpB5Pi5 — Foot01.com (@Foot01_com) October 6, 2024

Avec zéro but au compteur, l’international géorgien ne s’est pas encore montré à son avantage sous les couleurs lyonnaises et Pierre Sage semble avoir trouvé son équipe type sans lui depuis quinze jours. Invité de l’émission « ALZ » présentée par Zack Nani, le journaliste @Yannis_LB a révélé les problèmes extra-sportifs que rencontraient le buteur de l’OL pour expliquer son début de saison raté. « Il faut lui mettre des claques derrière la tête. Je parle de manière imagée, parce que Mikautadze a beaucoup de problèmes autour du club. Il est revenu à Lyon avec tous ses amis, ce n’est pas très sérieux dans l’investissement hors terrain » a lancé l'intervenant au micro de Zack Nani sur Twitch, avant de poursuivre.

Mikautadze pas assez concentré sur l'OL ?

« Il y a des problèmes qui ressurgissent qui existaient déjà à Metz, que les gens sur les réseaux sociaux doivent connaître, liés au casino notamment. Sur le quotidien et le sérieux d’un footballeur professionnel, c’est insuffisant, ce n’est pas assez et ça se ressent sur l’investissement et l’entraînement au quotidien. Ce n’est pas comme ça qu’il va bousculer une légende du club comme Lacazette » a lancé le journaliste du Club des 5 et de Winamax, pour qui Georges Mikautadze s’éparpille beaucoup trop en dehors du football pour réussir ses débuts dans la capitale des Gaules.

De toute évidence, l’ex-buteur du FC Metz va rapidement devoir se recentrer sur le rectangle vert s’il veut chambouler la hiérarchie à Lyon et récupérer une place de titulaire actuellement occupée par une légende, Alexandre Lacazette. Une remise en question d’autant plus urgente de la part de Mikautadze que derrière lui, Orban et Zaha poussent aussi pour s’imposer en attaque.