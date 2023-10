Mercato raté, cadres en faillite, il assomme l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'a pu faire mieux que match nul contre Lorient ce dimanche en Ligue 1. Dans la zone rouge après 8 journées de championnat, les Gones continuent de faire peur...

Lyon pensait tenir la première victoire de sa saison ce dimanche au Groupama Stadium face à Lorient. Mais même avec deux buts d'avance, l'OL n'a pas su faire le dos rond pour glaner les trois points. Les hommes de Fabio Grosso s'enfoncent un peu plus dans la crise et vont devoir mettre les bouchées doubles s'ils veulent sortir rapidement de la zone rouge. Mais plus le temps passe et plus certains se montrent paniqués par ce qu'il se passe à l'OL. C'est le cas de Maxime Dupuis, qui ne voit pas vraiment les armes que peut avoir Lyon pour sortir la tête de l'eau.

L'OL a déjà tout pour descendre ?

Lors d'un passage sur Eurosport, le journaliste n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant l'OL. « Cette équipe, quand je vois le banc, je vois Monaco 2011 ou Bordeaux un ou deux ans avant la descente. J'ai l'impression de voir une équipe avec des noms PES. Parfois, je ne sais pas qui sont les joueurs. C'est quoi ces joueurs ? Un club comme Lyon ne devrait pas avoir autant de joueurs qu'on ne connait pas quand ils arrivent. La cohérence ne fonctionne pas. On va arriver au quart du championnat. Je ne condamnerais pas Lyon parce qu'il est plus facile de se relever parce qu'il reste du temps. Mais la prise de conscience ? Tolisso est à la rue. La meilleure chose pour lui serait d'aller sur le banc, mais pour mettre qui à la place ? Il n'y a pas de cohérence, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Qui est le capitaine du navire ? Le seul audible est John Textor mais il n'y a rien qui va. L'OL baisse de standing mais là, c'est le gouffre », a notamment indiqué Maxime Dupuis, assez pessimiste sur le reste de la saison lyonnaise dans ces conditions.