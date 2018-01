Mercato : Guingamp confirme l'accord avec Grenier et l'OL !

Dans : OL, Mercato, EAG.

Cela ne fait plus aucun doute, Clément Grenier va s'engager ce mercredi avec l'En-Avant Guingamp. Dans les colonnes du Télégramme, le président du club breton confirme et se réjouit de l'accord trouvé avec le milieu de terrain qui entamait les derniers mois de son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et Bertrand Desplat pense que la signature de Clément Grenier va faire le bonheur des supporters de Guingamp.

« On s'est déplacé à Lyon pour le voir. Nous entretenons de très bonnes relations avec son agent, Jean-Pierre Bernès, qui est aussi celui de Jocelyn Gourvennec et Jimmy Briand. Je crois qu'on lui a proposé un projet cohérent, à la fois sur le plan sportif et humain. Comme on dit, le courant est très bien passé. Il a été libéré de son contrat et arrive libre (...) Ce renfort s'inscrit dans cette logique. Pour tout le club, ce n'est que du bonheur d'accueillir Clément ! (...) Je sais qu'à Guingamp sa venue va créer un énorme enthousiasme. Les plus dubitatifs ne sont pas Guingampais », a confié le président de l’EAG, qui a précisé que Clément Grenier allait s’engager pour un an et demi avec son club.