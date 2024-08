Memphis Depay, l’idée qui divise l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL ne fera plus de folie lors de ce mercato estival et pourrait se tourner vers des profils de joueurs libres. Parmi eux, un nom retient logiquement l’attention des supporters lyonnais, celui de Memphis Depay.

La fin du mercato est décidément pénible à suivre pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Tout avait superbement commencé avec les signatures de Moussa Niakhaté et surtout de Georges Mikautadze. La venue de l’international géorgien en provenance du FC Metz avait fait souffler un vent d’optimisme dans la capitale des Gaules et à juste titre à ce moment-là. Mais depuis, c’est le néant puisque John Textor et David Friio sont davantage concentré sur le volet des ventes que sur celui des arrivées. Mardi soir, les supporters de l’OL ont appris le départ de Mamadou Sarr à Strasbourg, un transfert insensé de plus aux yeux des fans du club rhodanien.

L'idée Memphis Depay fait un flop

Ceux-ci tentent comme ils peuvent de garder le moral et ont quelques idées pour rendre la fin du mercato plus attrayante. Suivi par 15.000 sympathisant de l’Olympique Lyonnais, le compte communautaire @GoneBackOff a lancé une idée audacieuse pour pimenter la fin du mois d’août. « Memphis Depay est toujours sans club. Son salaire actuel est de 540 k€/mois (Lacazette : 500 k€/mois). Seriez-vous intéressé par un retour de Memphis et dans quel registre l’installeriez-vous dans l’effectif ? Pensez-vous qu'il serait intéressé ? » s’est interrogé le compte lyonnais. Les réponses ont été bien plus contrastées que ce à quoi on pouvait s’attendre car en majorité, les supporters de l’OL seraient contre un retour de l’international néerlandais, actuellement libre de tout contrat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Memphis Depay (@memphisdepay)

« C’est pas comme si on avait Lacazette, Mikautadze, Orban, Baldé à ce poste à l’heure actuelle, à quoi ça sert de poser cette question ? », « On a déjà une grosse masse salariale pour un club qui joue même pas la Ldc sa serais impossible je pense », « On n’arrive pas à se débarrasser de joueurs avec de grosse masse salariale, et on a déjà Mikautadze, Orban, Lacazette et Baldé en 9. Il nous faut au moins un milieu. On a pas besoin de Memphis », « Tu le fais comment jouer avec Alex et Mikaudatze ? » ou encore « J’ai adoré Memphis mais ce serait tellement une fausse bonne idée parmi les anciens de l’OL un Sergi Darder serait bien plus intéressant » peut-on lire sur X, où le potentiel retour de Memphis Depay est finalement très loin d’exciter les foules.

Certains commentaires sont tout de même en faveur d’une potentielle signature de l’international néerlandais mais ils sont à la marge. La preuve que du côté de l’OL, les supporters ont pris mesure de la gravité de la situation et ne veulent plus de transfert clinquant mais bien une équipe cohérente, ce qui n’est pas le cas actuellement avec un terrible déficit au milieu de terrain.