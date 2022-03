Même sans Juninho, Paqueta reste chez lui à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Moins performant ces dernières semaines avec l'OL, Lucas Paqueta semble peut-être accuser le coup après les départs de Juninho et Bruno Guimaraes. Néanmoins, le milieu lyonnais a profité du cadre de sa sélection pour réaffirmer son amour pour Lyon.

Son arrivée à l'été 2020 est l'une des grandes réussites de Juninho en tant que directeur sportif de l'OL. Acheté 20 millions d'euros en situation d'échec à l'AC Milan, Lucas Paqueta a souvent régalé sous le maillot lyonnais avec ses dribbles et son abnégation dans l'entrejeu. Irrésistible pendant la saison 2020-2021 lors de laquelle l'OL a joué le titre de champion jusqu'au bout, il est plus à la peine cette saison malgré une bonne entame. A l'image de son équipe, il n'a pas répondu présent dimanche dernier à Reims comme trop souvent ces derniers temps. Des difficultés qui coïncident étrangement avec le départ de Juninho de son poste à la direction sportive lyonnaise puis de Bruno Guimaraes à Newcastle.

Paqueta se sent bien à Lyon et le clame à voix haute

Connu pour être émotif, Lucas Paqueta était venu à Lyon grâce aux mots de son compatriote Juninho et à l'importante colonie brésilienne du club. On peut donc se poser des questions sur l'implication de Paqueta avec l'OL, son bonheur et sa motivation en l'absence de l'homme qui avait rendu possible son arrivée. Des interrogations qu'il a essayé de stopper avec un discours dithyrambique envers l'OL. C'était en conférence de presse au moment de retrouver la Seleçao pour les matches internationaux de mars.

O Lucas Paquetá conta com a torcida de vocês na quinta-feira! Bora lotar o Maraca? ⚽️🇧🇷



Ingressos: https://t.co/2hMWa8ieir pic.twitter.com/PliGOMMsQq — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 22, 2022

« A Flamengo, je me suis formé en tant que joueur. Les adversités m’ont donné de l’expérience et plus de force pour supporter les moments plus compliqués. Maintenant à Lyon, je me sens très bien. J’ai trouvé des amis et Juninho ce qui est positif pour moi. Il m’a apporté beaucoup de confiance. J’ai encore beaucoup de chose à améliorer et je continue à apprendre. Je suis très heureux de mon aventure à Lyon et dans l’équipe nationale », a t-il affirmé. Un discours que les supporters de l'OL espèrent sincère surtout au vu de l'importance du Brésilien dans l'équipe de Peter Bosz. La fin de saison lyonnaise, avec la Ligue 1 et la Ligue Europa, pourrait fortement dépendre du niveau de Lucas Paqueta.