Matic part au clash à Rennes, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Nemanja Matic et Rennes, la situation s'envenime. Le milieu de terrain serbe veut forcer son départ même si le club breton ne l'entend pas de cette oreille.

Le Stade Rennais pensait avoir fait un très joli coup l'été dernier en recrutant Nemanja Matic. L'ancien joueur de Chelsea ou encore de la Roma devait apporter toute son expérience à une jeune équipe bretonne. Mais rien ne se passe comme prévu, entre rendement décevant et problèmes extra-sportifs. En effet, le Serbe n'aurait pas aimé que certaines promesses ne soient pas tenues, comme la mise à disposition d'une école internationale pour les enfants du joueur. Depuis, Matic veut partir et ne souhaite pas se laisser convaincre par sa direction. L'OM et l'OL le veulent mais le choix du joueur semble fait : le club rhodanien.

Matic part en guerre et vide son casier à Rennes

Lyon a fait 2 offres pr Matic au board rennais: refus catégorique de Rennes qui en fait une question de principe.



Matic s’est retiré du groupe Pro WhatsApp de l’équipe puis a vidé son casier. #SRFC #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 9, 2024

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la guerre est totale entre Nemanja Matic et le Stade Rennais. Le consultant a notamment précisé que le Serbe avait tout simplement quitté le groupe WhatsApp du Stade Rennais puis vidé son casier. Il est aussi ajouté que Lyon avait fait deux offres pour l'ancien de Chelsea, refusées par principe par Rennes. De son côté, le média Actus SRFC annonce que Nemanja Matic n'était pas présent à l'entraînement du Stade Rennais ce mardi. De quoi très certainement annoncer un deal imminent ou alors un clash qui s'éternise. Mais une chose parait certaine, le joueur ne veut plus porter le maillot breton. A l'OL de finir le travail pour s'attacher les services de Matic, qui ne sera pas de trop pour les objectifs lyonnais en cette seconde partie de saison. Si Rennes lâche l'affaire, il faudra aussi trouver son remplaçant. Et ce n'était pas du tout prévu.