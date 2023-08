Mama Baldé à Lyon, signature surprise à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort offensif avant la fin du mercato estival, l'Olympique Lyonnais a entamé des négociations avec Troyes afin d'obtenir la signature de Mama Baldé, l'international bissao-guinéen. Et le dossier s'annonce bien pour l'OL.

L'officialisation de la signature d’Ernest Nuamah à l’Olympique Lyonnais traîne un peu en longueur, mais ne semble pas devoir être remise en cause. Cependant, Laurent Blanc a besoin d’autres solutions offensives et l’une d’elles pourrait arriver rapidement de l’ESTAC. Selon Saber Desfarges, le journaliste de Téléfoot, le club de John Textor a déjà entamé les discussions avec les dirigeants de Troyes afin de connaître les modalités pour un transfert de Mama Baldé, l’attaquant de 27 ans qui a encore deux ans de contrat avec le club relégué en Ligue 2 cette saison. Dans cette opération, et malgré les contraintes imposées par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), l'OL a un très gros avantage.

Baldé d'accord pour signer à l'OL

⚪️ Lyon a fait une offre à Troyes pour Mama Baldé.



Négos tripartite en cours entre l’OL, l’Estac et l’attaquant intéressé par le projet lyonnais (12 buts en 34 matches la saison passée en L1)@telefoot_TF1 pic.twitter.com/1kTzdh5A38 — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 26, 2023

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives la saison passée en Ligue 1, Mama Baldé serait en effet très favorable à l'idée de rejoindre l’Olympique Lyonnais avant la fin du mercato, ce qui est évidemment un gros avantage au moment où les négociations vont devoir rapidement se concrétiser. « Lyon a fait une offre à Troyes pour Mama Baldé. Négos tripartites en cours entre l’OL, l’Estac et l’attaquant intéressé par le projet lyonnais », précise le journaliste, généralement très bien informé. A désormais moins d'une semaine de la fin du mercato estival, le club rhodanien est donc en mesure de s'offrir un attaquant qui a fait ses preuves en Ligue 1 et qui serait une doublure idéale pour Alexandre Lacazette. Évidemment, cela ne dénote pas d'une originalité phénoménale, mais à ce stade la saison, l'Olympique Lyonnais n'a plus réellement le temps de se lancer dans des longues opérations, ce qui est souvent le cas sur des dossiers plus lointains.