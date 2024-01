Malick Fofana trop fort pour l'OL, les fans choqués

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir pour le compte des 1/16es de finale de la Coupe de France, l'OL a éliminé Bergerac. Malick Fofana, buteur, a impressionné les amoureux du club rhodanien.

A l'OL, toutes les victoires sont bonnes à prendre cette saison. Si tout n'a pas été parfait face à Bergerac ce vendredi soir, loin de là même, les Gones ont fait le nécessaire pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Titulaire pour la première fois depuis sa signature à l'OL, Malick Fofana a marqué mais aussi impressionné les fans rhodaniens, qui ont beaucoup d'espoirs le concernant pour le futur. Le Belge a en effet fait parler son talent mais aussi son insouciance. Une bouffée d'air frais dans une saison bien galère pour l'Olympique Lyonnais.

Fofana, les supporters de l'OL sont aux anges

Sur les réseaux sociaux, les internautes fans de l'OL n'ont pas manqué de se lâcher et de féliciter Fofana pour sa performance. « Le but de Malick Fofana pour sa première titularisation avec Lyon On n’aurait pas déjà trouvé le prix Puskas ? » ; « J’aime bien. On dirait Nuamah en moins puissant mais qui réfléchit plus » ; « Sur un vrai terrain de foot il va faire un massacre » ; « C’est une N2 mais le toucher de balle mamaammaa » ; « Par contre Malick Fofana est un véritable super joueur de football, très heureux d’avoir vu son premier match avec Lyon » ou encore « Malick Fofana a montré plus d'intelligence de jeu en une titularisation que Rayan Cherki depuis qu'il joue avec l'équipe première », pouvait-on voir via X. Les hommes de Pierre Sage devront confirmer cette victoire le week-end prochain lors de la réception du Stade Rennais en Ligue 1. Car là est bien la priorité des Gones, à savoir assurer leur maintien dans l'élite.