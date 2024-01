Malick Fofana, l’OL a totalement craqué ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a bluffé tout le monde en allant chercher Malick Fofana en Belgique, pour une somme record pour un joueur de cet âge-là à Lyon. Un pari très risqué, mais qui fait aussi forcément saliver.

Six mois après avoir fait venir Ernest Nuamah en provenance de Nordsjaelland via Molenbeek, les supporters lyonnais vont avoir une nouvelle pépite à observer. Cette fois-ci, l’OL a frappé encore plus fort en faisait venir l’ailier belge de seulement 18 ans, pour une somme pouvant monter jusqu’à 22 millions d’euros avec les bonus inclus, et même encore supérieure en cas de plus-value à la revente. Un énorme pactole que l’OL n’avait bien évidemment jamais mis sur un joueur aussi jeune, brisant ainsi tous les records précédents. Par le passé, c’est Lyon qui avait l’habitude de former des pépites et de les vendre souvent très jeunes. Là, c’est le contraire, et le pactole mis par John Textor a de quoi surprendre.

Les grands clubs pris de vitesse pour Fofana ?

Une ville, un club, ses supporters … Malick a fait son choix 🔴🔵#Fofana2028 pic.twitter.com/AaDVEz70NR — Olympique Lyonnais (@OL) January 10, 2024

Agent reconnu en France et très impliqué dans le milieu lyonnais, Frédéric Guerra n’a pas caché sa surprise de voir l’OL casser ainsi les codes, et investir sur un joueur pour l’avenir alors que la situation est assez urgente pour la saison en cours. « Pour un si jeune joueur, c’est un tarif très élevé, qui me surprend. Car s’il a le niveau Ligue Europa ou ligue des champions, il aurait dû intéresser les grandes institutions. Je connais la plupart d’entre elles, et elles préfèrent en général surveiller un jeune qui reste 2 ans dans un club intermédiaire pour ensuite se positionner. Mais là, ils n’ont pas bougé. Après, Malick Fofana peut avoir aussi avec l’OL des garanties de jouer très souvent », a livré Frédéric Guerra dans les colonnes du Progrès. Une manière de confirmer que le coup réalisé par Lyon sur le mercato a bluffé tout le monde, de la Belgique où personne n’a vraiment compris, aux autres clubs européens qui pensaient avoir encore le temps de suivre Malick Fofana ces prochains mois. Désormais, l’OL a raflé la mise, et mise sur son jeune ailier pour avoir un impact rapide, tout en le faisant progresser à seulement 18 ans.