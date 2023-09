Malgré la DNCG, l’OL a tenu le rythme de l’OM

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sanctionné par la DNCG, qui lui a infligé un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert, l’Olympique Lyonnais a quand même réalisé un gros recrutement. Le club rhodanien avait sûrement planifié un mercato plus ambitieux. Mais sur le plan quantitatif, son été rivalise avec celui de l’Olympique de Marseille.

A l’image de son entraîneur Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais ne se satisfait pas de son mercato. Sans parler des départs des jeunes Castello Lukeba et Bradley Barcola, qui ont contredit les promesses du propriétaire John Textor, le recrutement réalisé ne correspond pas aux ambitions affichées. Le club rhodanien a dû changer ses plans après les sanctions prononcées par la DNCG. L’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert a en effet limité ses possibilités. Ce que le Cévenol a répété en boucle tout au long de l’été.

Neuf recrues à l'OL

Ce contexte difficile n’a pourtant pas empêché l’Olympique Lyonnais d’enregistrer neuf arrivées. Après Skelly Alvero et Clinton Mata, Duje Caleta-Car, Ainsley Maitland-Niles et Jake O’Brien ont débarqué. Puis en fin de mercato, les Gones ont accueilli Mama Baldé, Ernest Nuamah, Paul Akouokou et le jeune Diego Moreira. Finalement, l’Olympique Lyonnais, pas si loin du Paris Saint-Germain (11 renforts), a recruté autant de joueurs que l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria, adepte du renouvellement d’effectif.

Bien sûr, la comparaison s’arrête à la quantité. Les contraintes imposées par la DNCG ont obligé le club de John Textor à oublier ses premiers choix, et à réaliser des opérations pour contourner les sanctions. Rappelons par exemple que l’ailier Ernest Nuamah a d’abord été acheté par Molenbeek, également dirigé par l’Américain, avant d’être prêté à l’Olympique Lyonnais. Reste à savoir si le recrutement effectué suffira, ne serait-ce que pour s’éloigner de la dernière place actuellement occupée en Ligue 1.