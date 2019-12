Lyon : Le clash avec Marcelo reprend, les joueurs se vengent

Dans : OL.

Les semaines passent et le conflit entre Marcelo et une partie des supporters lyonnais ne s'est pas calmé. A Nîmes, l'ensemble des joueurs de l'OL a décidé de frapper fort.

Trop c’est trop, et du côté de l’effectif lyonnais on a décidé de soutenir de manière très concrète Marcelo, qui vit des semaines très délicates avec les fans de l’Olympique Lyonnais. Depuis le match à Benfica en Ligue des champions, et un échange très tendu à l’aéroport, le conflit est total entre le défenseur brésilien de l’OL et une frange des supporters rhodaniens. Plusieurs fois cela a été chaud, on se souvient notamment du match à Toulouse où copieusement insulté, Marcelo avait été à deux doigts d’en découdre avec quelques fans lyonnais. Même si Jean-Michel Aulas a essayé de ramener un peu de calme, cela n’a pas été suffisant.

En effet, vendredi soir, du côté du stade des Costières à Nîmes, Marcelo a de nouveau été verbalement pris à partie durant l’échauffement par des supporters présents dans le parcage réservé à l’Olympique Lyonnais. Et visiblement, les insultes adressées au défenseur brésilien ont touché la totalité du vestiaire de l’OL. En effet, pour faire comprendre leur mécontentement, les joueurs de Rudi Garcia ont décidé de ne pas saluer leurs supporters après la rencontre comme c’est toujours le cas, du moins quand il y a une victoire. Le message des footballeurs lyonnais est clair, tout n’est pas permis, que l’on soit des supporters de l’OL ou pas.