Lyon : Aucune clause pour virer Peter Bosz en fin de saison

Par Claude Dautel

Scotché à la dixième place du classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais ne peut plus compter que sur un miracle pour finir sur le podium et donc obtenir un ticket pour la Ligue des champions. Peter Bosz va devoir assumer.

Recruté l’été dernier après la sortie fracassante de Rudi Garcia, Peter Bosz a suscité de gros espoirs chez les supporters de l’OL. Mais sans vouloir être trop sévère avec le technicien néerlandais, les résultats et les prestations de la formation lyonnaise ne sont pas au rendez-vous. Le match nul de dimanche dernier à Reims a résumé la saison du club de Jean-Michel Aulas en Ligue 1, et désormais l’Olympique Lyonnais pointe à dix longueurs du Stade Rennais, troisième du classement, après 29 journées de championnat. Autrement dit, les espoirs de finir sur le podium sont totalement illusoires, et si l’OL souhaite disputer la prochaine Ligue des champions, il lui faudra remporter l’Europa League, où l’on trouve un FC Barcelone totalement requinqué. Si rien n’est impossible dans le football, même une place en C3 n’est pas acquise pour le club rhodanien, ce qui serait une énorme désillusion. Pourtant, Peter Bosz ne craint rien contractuellement.

Le destin à Lyon de Peter Bosz n'est pas lié à la Ligue des champions

En effet, selon Le Progrès, lorsqu’il a signé son contrat de deux ans, l’entraîneur néerlandais n’a pas eu de clause imposant une présence en Ligue des champions sous peine de le voir partir sans indemnité. Autrement dit, si l’Olympique Lyonnais reste 10e de Ligue 1 et ne gagne pas l’Europa League, Peter Bosz n’a strictement rien à craindre, sauf évidemment une rupture de contrat avec les indemnités qui vont avec. Cependant, le quotidien régional précise que si l’OL ne joue pas une coupe européenne, il paraît évident que Jean-Michel Aulas ne continuera pas l’expérience plus longtemps. Le président de Lyon, qui avait déjà fixé un ultimatum à Bosz en février dernier, sait qu’une majorité de supporters apprécie encore le technicien arrivé en 2021, mais sur le plan financier une nouvelle saison sans C1 serait forcément un coup très rude. Et on ne parle même pas d’une saison sans coupe européenne.