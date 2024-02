Luiz Henrique à l'OL, la porte est grande ouverte

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Recruté par Botafogo cet hiver, Luiz Henrique a été annoncé proche de l'Olympique Lyonnais. Mais naviguant au sein du groupe Eagle Football, le Brésilien possède une clause lui permettant de rejoindre les Gones.

À travers ses différents clubs, John Textor poursuit ses affaires. Si l'OL va mieux qu'en début de saison, le club rhodanien n'est pas encore maintenu en Ligue 1 et va devoir prendre des points précieux. Lyon est toutefois séduisant en Coupe de France et rêve désormais d'aller au bout. Un autre renfort brésilien a même failli rejoindre l'OL cet hiver, Luiz Henrique. Mais l'ailier a finalement signé à Botafogo, après un passage décevant au Bétis Séville, contre la somme de 20 millions d'euros. Son agent a cependant assuré qu'un transfert à Lyon n'était pas impossible puisque le joueur de 23 ans possède une clause dans son contrat qui stipule que l'OL a la priorité pour potentiellement le recruter.

Lyon sécurise Luiz Henrique avec une clause secrète

« Il y a une clause qui a été insérée dans le contrat, à notre demande et à celle de Luiz, pour qu’il puisse aller à Lyon s’il y a un intérêt de la part du joueur et de Lyon et, évidemment, en tenant compte de la situation de Botafogo. C’est une clause très respectueuse des deux côtés, ce n’est pas une obligation qu’il aille à Lyon au milieu de l’année ou en janvier (2025, NDLR). Il s’agira de comprendre le bon moment pour les deux clubs, pour Luiz, et ensuite de prendre une décision. Son contrat est avec Botafogo et il fera de son mieux pour aider Botafogo » a assuré l'agent de Luiz Henrique aux journalistes brésiliens. Après Jeffinho, Lucas Perri et Adryelson, l'ancien ailier de Fluminense pourrait devenir le quatrième joueur des o Glorioso à faire la passerelle vers l'OL.