Lucas Paqueta, Lyon joue à 12 !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A la veille du match contre le Sparta Prague, Peter Bosz a encore dit tout le bien qu'il pensait de Lucas Paqueta et l'apport incroyable de ce dernier à l'Olympique Lyonnais.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais étaient aux anges samedi dernier lorsque peu après l’heure de jeu, Peter Bosz a fait entrer en jeu Lucas Paqueta à peine rentré du Brésil et qui n’avait pas eu réellement le temps de récupérer du décalage horaire. A lui seul, l’ancien joueur de l’AC Milan a contribué à dynamiter l’AS Monaco, Paqueta y allant même de sa petite passe décisive à même de faire rougir un Neymar de sa belle époque. C’est une évidence, Lucas Paqueta a mis l’OL à ses pieds, et du côté de Jean-Michel Aulas on doit clairement se réjouir de savoir que l’international brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2025, ce qui va éviter bien des migraines lorsque des offres vont arriver au mercato, car c’est certain elles vont arriver et bien au-dessus des 20 millions d’euros payés par Lyon pour faire venir Paqueta de Milan l’an dernier à l’initiative de Juninho.

Lucas Paqueta est obsédé par la victoire, Lyon adore

Ce mercredi, alors que l’Olympique Lyonnais a posé ses valises à Prague, où Léo Dubois et ses coéquipiers affronteront jeudi le Sparta en Europa League avec le désir de décrocher une troisième victoire en trois matchs dans cette compétition, Peter Bosz a dit et répété tout le bien qu’il pensait de Lucas Paqueta, et son apport incroyable dans le jeu de l’OL. « Je préfère toujours parler de l'équipe plutôt que d’un seul joueur. Mais oui Lucas Paqueta est un bon joueur, avec une bonne technique. Il a quelque chose d'autre en plus qui sert pour avoir du succès, c’est un état d'esprit de vainqueur, une mentalité de gagnant. Tout le monde a vu qu'il descendait à peine de l’avion et qu'il voulait aider l'équipe face à Monaco, et il l'a fait car son entrée en jeu a été très importante pour nous. Et il voulait absolument aussi être du déplacement à Prague », a témoigné l’entraîneur de l’OL avant ce rendez-vous européen.