Lucas Paqueta est fou, l'OL en a la preuve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Titulaire ce jeudi soir contre l’Uruguay en pleine Amazonie, Lucas Paqueta vient d’atterrir à Paris ce vendredi, 12 heures après la fin du match.

Le milieu de terrain n’a pas perdu de temps, et il y a une raison pour cela. Selon L’Equipe, le Brésilien a confié à son entourage qu’il comptait bien être présent pour le match de ce samedi face à Monaco. Deux matchs en moins de 48 heures, c’est l’exploit assez fou qu’a envie de réaliser l’ancien du Milan AC. Une preuve de sa volonté de réussir sa saison à l’OL, même si sur le plan physique et même mental, cela peut paraître complètement fou. Peter Bosz avait prévenu tout le monde en conférence de presse ce jeudi, le calendrier est certes aberrant, mais si Lucas Paqueta était amené à jouer contre l’Uruguay, il ne faudrait pas compter sur lui au Groupama Stadium contre Monaco.

Bosz n'y pensait pas une seconde

« C'est complètement impossible si Paqueta joue ce soir. S'il ne joue pas, il faut voir. Mais le Brésil joue cette nuit. Moi, je ne comprends rien là-dessus. Je ne sais pas qui organise tout ça, mais là il y a trois matchs en Amérique du Sud. Je ne parle pas que pour Lyon mais pour les joueurs. Trois matchs de plus dans le calendrier avec le dernier match dans la nuit de jeudi. Je ne comprends rien… », avait pesté l’entraineur lyonnais, qui sait toutefois que cette situation exceptionnelle est liée aux matchs remis pour cause de Covid un peu plus tôt dans l’année. En tout cas, cette course entre les aéroports ne parvient pour le moment pas à freiner Lucas Paqueta, qui a fait savoir son envie d’être dans le groupe pour la réception de Monaco. Ce n’est pas gagné, étant donné que le but n’est pas de blesser le Brésilien, meilleur joueur de l’OL cette saison jusqu’à présent. Mais en l’absence de Dembélé et Slimani, blessés, Peter Bosz sait aussi qu’il a cruellement besoin de lui sur cette rencontre…