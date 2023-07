Loin de l’OL, Aouar dévoile ses énormes ambitions

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Houssem Aouar a quitté l'OL il y a quelques semaines pour rejoindre l'AS Roma. Le milieu de terrain algérien ne manque pas d'ambitions pour la suite de sa carrière dans la capitale italienne.

L'OL et Houssem Aouar se sont séparés cet été après des années de bons et loyaux services. Cela faisait déjà quelque temps que le joueur formé à Lyon voulait prendre son envol. Parti libre de tout contrat, Aouar poursuivra sa carrière à l'AS Roma. José Mourinho adore son profil et devrait lui donner une place de choix dans son équipe. Cela tombe bien, le joueur de 25 ans n'a pas prévu de faire de la figuration à Rome. Et Aouar tient déjà à faire passer certains messages, notamment à son entraineur portugais.

Aouar, le message est passé

Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'international algérien a notamment indiqué, non sans ambitions : « Je suis un joueur ambitieux. J'ai beaucoup d'humilité, mais je veux jouer chaque match. Je sais qu'il y a beaucoup de grands joueurs ici, mais je me sens prêt à affronter la concurrence. Je peux jouer à la fois en tant que milieu de terrain et en tant que milieu offensif, cela ne change pas grand-chose pour moi. Je suis capable de m'adapter sans problème aussi bien au 3-5-2 qu'au 4-3-3. Mourinho veut travailler dur et bien jouer. Cependant, il nous a dit que tous les joueurs doivent beaucoup courir. Je m'installe bien. Je ne connais pas encore tous les joueurs, mais je prévois de le faire dans les semaines à venir. J'espère bien jouer ici, la Roma est un grand club avec de grandes ambitions ». Voilà qui est clair et honnête de la part d'un joueur dont l'investissement n'a pas toujours été à la hauteur ces derniers mois du côté de l'Olympique Lyonnais. Nouveau pays et nouveau club, à Aouar de désormais prouver qu'il peut devenir une valeur sûre et s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A.