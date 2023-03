Les supporters répondent présent, l'OL n'aura aucune excuse

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Malgré les résultats décevants et un désamour grandissant pour leurs joueurs, les supporters de l'OL ne veulent pas rater la demi-finale de coupe de France. A Nantes, le club rhodanien remplira son parcage visiteur.

A l'OL, les plus fidèles supporters répondent présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Même si leur club est 10e de Ligue 1 et ne montre pas toujours un beau visage sur le terrain, ils conservent le même enthousiasme quand les grands rendez-vous arrivent. Le 5 avril prochain, les Lyonnais joueront un match crucial pour leur avenir à court terme. Ils défieront le FC Nantes en demi-finale de la coupe de France. L'avant-dernière étape pour mettre fin à 11 années sans trophée gagné et pour retrouver les compétitions européennes. Cependant, c'est au stade de la Beaujoire que se jouera cette rencontre. L'OL aura un soutien moins important qu'à domicile mais il ne sera pas négligeable pour autant.

Le PSG puis Nantes, l'OL soutenu partout en France

En effet, comme l'indique le site Olympique et Lyonnais, l'OL a réussi à vendre toutes les places dans le parcage visiteur à Nantes. Ce seront 1000 Lyonnais qui viendront encourager les leurs et les pousser dans leur quête d'une place au stade de France. Le nombre de supporters aurait même pu être plus important quand on voit le nombre de déçus à l'issue de la mise en vente du précieux sésame. Un soutien important pour les hommes de Laurent Blanc et le symbole aussi que la rupture n'est pas encore totalement consommée entre l'OL et ses plus fidèles fans.

Preuve de ce dernier élément, l'OL sera aussi largement soutenu quelques jours plus tôt face au PSG. Au Parc des Princes, le soutien lyonnais sera maximal malgré l'écart entre les deux clubs au classement et le fait que ce match de Ligue 1 sera presque sans enjeu sportif. Ne reste plus qu'une chose : voir les joueurs prendre leurs responsabilités et sortir le grand jeu à Nantes pour sauver la saison du club. Quoi de mieux pour remercier les supporters que de les envoyer au stade de France, le 29 avril prochain ?