Les joueurs de l’OL sont fainéants, il plaint Grosso

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dernier de Ligue 1, l’OL réalise le pire début de saison de son histoire et pour l’heure, les motifs d’espoirs sont assez faibles.

Au-delà des résultats, le contenu des matchs n’incite pas vraiment à l’optimisme pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. Face au Stade de Reims, la première demi-heure a été plutôt encourageante mais dès l’ouverture du score champenoise, les hommes de Fabio Grosso sont retombés dans leurs travers. Dimanche après-midi, les Gones accueilleront Lorient et ce match ressemble déjà à un match de la peur pour le maintien pour Lyon, qui pourrait définitivement s’enfoncer dans la crise.

Fabio Grosso a du pain sur la planche

A cette heure, le choc psychologique espéré au moment de changer d’entraîneur n’a pas eu lieu. Et pour Anthony Mounier, formé à l’OL et joueur éphémère de l’ASSE, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a du pain sur la planche. Car selon lui, Fabio Grosso ne peut même pas compter sur des joueurs travailleurs et acharnés pour sortir de cette situation chaotique.

« C’était ça le grand OL. Les joueurs n’étaient jamais rassasiés. Maintenant certains ont beaucoup à apprendre. Ils ne gagnent pas et ils ne travaillent pas assez » estime Anthony Mounier dans les colonnes du Progrès avant d’évoquer brièvement son transfert éphémère à Saint-Etienne, où il a été vite chassé par les supporters en raison de son passé à l’Olympique Lyonnais. « J’ai eu cette possibilité de prêt à Saint-Etienne. À l’entraînement, 200 ou 300 personnes sont venues m’insulter, parce que j’ai été formé à l’OL. Je n’ai pas eu peur. Mais c’est allé loin, et je ne voulais pas que ma famille en subisse les conséquences » raconte Anthony Mounier. Pour en revenir aux Gones, l’espoir est mince selon lui de voir la situation s’améliorer à court terme. Fabio Grosso a plus que jamais du pain sur la planche et devra trouver les bons ressorts psychologiques et sportifs pour relancer une équipe en crise totale de confiance. Et cela dès dimanche face à Lorient au Groupama Stadium.