Leipzig attaque encore Lukeba, l'OL gifle une troisième fois

Par Mehdi Lunay

Leipzig n'est pas décidé à lâcher Castello Lukeba cet été. Déjà d'accord avec le joueur, le club allemand tente de séduire l'OL avec une offre encore réhaussée. Mais, Lyon ne veut toujours rien entendre.

L'OL tient bon pour ses jeunes pépites cet été mais jusqu'à quand ? Déjà éreinté par le pressing du PSG sur Barcola, l'OL est aussi harcelé par le RB Leipzig pour Castello Lukeba. Le club allemand est bien décidé à ajouter la pépite lyonnaise à sa collection européenne réalisée cet été : Lois Openda, Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu ont été récupérés notamment en Ligue 1. Mais, malgré les soucis avec la DNCG, l'OL ne se laisse pas faire aussi facilement que les années précédentes. L'OL a déjà refusé des offres de Leipzig à 25 et 27 millions d'euros plus tôt dans ce mercato. Selon Fabrizio Romano, la formation allemande a encore surenchéri ces dernières heures.

32 ME pour Lukeba, l'OL dit toujours NON

Selon le journaliste italien sur Twitter, Leipzig a proposé 32 millions d'euros (26 millions fixes + 6 millions de bonus) pour le défenseur central de l'OL. Une offre encore en augmentation et plus proche des 35 millions attendus par le club rhodanien. Or, selon Foot Mercato, cela n'a pas suffi à convaincre la direction lyonnaise. Selon les informations du média, l'OL va refuser cette troisième offre dans les prochaines heures.

RB Leipzig have submitted new bid to Lyon for Castello Lukeba — understand it’s €32m plus sell on clause 🚨⚪️🔴



Lukeba already agreed personal terms on five year deal with Leipzig.



After 2 years, Lukeba wants to leave with an important compensation for Lyon. pic.twitter.com/x8boZxzFTN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023

Néanmoins, les supporters lyonnais tremblent un peu plus à l'annonce de cette information. C'est d'autant plus vrai que Lukeba veut aller en Allemagne et s'est déjà mis d'accord avec les Roten Bullen pour le contrat. « Lukeba a déjà convenu de conditions personnelles sur un contrat de cinq ans avec Leipzig. Après 2 ans sur le terrain, Lukeba veut offrir une indemnité importante à Lyon », précisait Fabrizio Romano sur Twitter. L'OL est sur la corde raide dans un dossier crucial pour son avenir sportif à moyen terme. Lukeba est devenu un cadre de l'équipe lyonnaise et Laurent Blanc n'envisage pas l'avenir sans lui. L'OL devra donc assumer son refus de vendre jusqu'au bout de l'été d'autant qu'un tel joueur sera bien difficile à remplacer en un seul mois de mercato.