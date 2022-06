Tolisso à l'OL après Lacazette ? L'ADN a ses limites

Dans : OL.

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso est à la recherche d'un nouveau club. Si son nom revient du côté de l'OL, le champion du monde pourrait bien plutôt prendre la direction de la Premier League.

A 27 ans, Corentin Tolisso est à la recherche d'un nouveau défi après cinq saisons passées sous les couleurs du Bayern Munich. De quoi se faire un palmarès XXL avec notamment une Ligue des champions glanée en 2020. Mais le milieu de terrain, souvent blessé, n'a pas souvent pu enchainer ces derniers mois. Heureusement pour lui, Tolisso bénéficie toujours d'une très belle cote sur le marché des transferts. Pas mal de clubs sont intéressés pour le récupérer cet été. On peut notamment citer l'OL ou des formations de Premier League. La direction rhodanienne, qui s'apprête à officialiser le retour d'Alexandre Lacazette, veut faire coup double en essayant de convaincre Corentin Tolisso de revenir à l'OL. Mais le champion du monde souhaite jouer la Ligue des champions ou la Ligue Europa et cette donnée pourrait bien tout changer. Surtout que certaines écuries anglaises ont des arguments de poids face à l'OL.

Tolisso, l'OL victime de la concurrence ?

Selon les informations d'ESPN, via Julien Laurens, Corentin Tolisso privilégie un départ en Premier League plutôt qu'à l'OL. Le journaliste précise que les gros clubs de Premier League sont intéressés par son profil, comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United. Des clubs déjà chauds à l'idée de recruter Tolisso avant que ce dernier ne décide de rejoindre le Bayern Munich en 2017. Si l'OL veut convaincre Tolisso, il va donc falloir trouver les bons arguments sportifs et économiques. Car le milieu de terrain a encore de belles années à donner au plus haut niveau et les Gones ne sont pas des plus rassurants depuis quelques saisons. Comme dit plus haut, le retour de Lacazette à l'OL pourrait changer beaucoup de choses. Selon Mohamed Bouhafsi, Jean-Michel Aulas s'active en coulisses pour rapatrier Corentin Tolisso. Au joueur d'étudier la meilleure option pour sa carrière, alors qu'une Coupe du monde sera à jouer en fin d'année au Qatar. Pour le moment, le natif de Tarare ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps...