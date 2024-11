Le rouleau compresseur de la Ligue 1, l’OL fait peur

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour en haut de tableau, l’Olympique Lyonnais fait partie des meilleures équipes de la Ligue 1. C’est en tout cas la perception du Stade de Reims et de son entraîneur Luka Elsner avant leur confrontation samedi soir.

Dans le rouge sur le plan financier, l’Olympique Lyonnais va beaucoup mieux d’un point de vue sportif. Les Gones ont connu une petite baisse de régime avant leur victoire dans le derby contre l’AS Saint-Etienne (1-0). Mais la cinquième place de Ligue 1 actuellement occupée montre bien que les hommes de Pierre Sage réussissent un bon début de saison. Leurs performances sont même impressionnantes aux yeux de Luka Elsner. Avant leur confrontation à Auguste-Delaune samedi soir, l’entraîneur du Stade de Reims décrit l’OL comme un adversaire redoutable.

« Lyon est dans une très bonne dynamique, c'est une équipe très bien coachée, avec beaucoup de talent, a encensé le technicien rémois. Elle est capable de moments vraiment en mode bulldozer. Ça veut dire qu'on peut avoir 15-20 minutes où il y a vraiment un rouleau compresseur qui s'installe, et à n'importe quel moment du match. Ils ne sont, on va dire, jamais vraiment éliminés dans un match, même s'ils sont derrière au score. Donc c'est une équipe qui possède beaucoup de ressources. Ce sera un match extrêmement difficile pour nous, mais on sait faire. »

Reims connaît la recette

« On est capables de répondre dans l'intensité, de jouer très compacts. On est capables aussi, sur des ballons de récupération qu'on peut avoir, de faire mal à l'adversaire. Donc j'espère qu'on livrera une grande bataille mais l'adversaire regorge de qualités. Ils ont beaucoup de choix sur beaucoup de postes, de la créativité pour débloquer des situations. On connaît, nous, la recette pour jouer ce type de rencontres, on sait comment on peut y parvenir. Mais il est évident que les curseurs devront être très, très haut chez chacune de nos individualités, et sur l'ensemble de notre collectif », a annoncé Luka Elsner, dont l’équipe possède seulement un point de retard sur les Lyonnais au classement.