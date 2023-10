Le réchauffement climatique coûte cher à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé de changer de pelouse pendant cette trêve internationale, pour la deuxième fois en quatre mois.

Coupe du monde de rugby et champignon, la pelouse du Groupama Stadium a pris cher cet automne et va donc être changée. Une manipulation toujours délicate mais qui devient désormais habituelle dans les stades modernes, où le fait d’organiser des concerts, des matchs de différents sports et des évènements avec toujours plus d’exigence sur la qualité du gazon, provoque ce genre de décisions drastiques. Lors du match entre Lyon et Lorient, la pelouse avait difficilement tenu, provoquant parfois des sauts du ballon qui n’ont pas empêché les buts, mais ont tout de même forcé les dirigeants à faire changer la pelouse. Cette trêve internationale est donc propice au changement débuté jeudi, et qui se terminera dans une semaine. Un timing ric-rac pour le match de Clermont, mais assumé par l’OL.

La pelouse sera fragile contre Clermont

« On a une pelouse qui sera finie d’être posée jeudi prochain et qui est de bonne qualité. Effectivement, il y a un match qui se joue 72h après, mais elle ne va pas partir en lambeaux, il ne faut pas s’inquiéter. Derrière, elle a 15 jours pour bien s’enraciner. Elle ne sera pas optimale de chez optimale pour Clermont, mais quand on regarde le match entre les Clermontois et le PSG, ils l’avaient posée la veille », a livré Martial Nardone, responsable des opérations à l’OL, au site Olympique et Lyonnais.

🔄 Changement de pelouse en cours au @GroupamaStadium 🏟👷 pic.twitter.com/3ygwrIuBEb — Olympique Lyonnais (@OL) October 12, 2023

Et malheureusement pour l’OL, ces changements de pelouse devraient se renouveler de plus en plus souvent. En raison des conditions météorologiques qui favorisent aussi la pousse de champignons qui gangrènent la pelouse rapidement pendant les chaleurs de la fin d’été. « Si de base, un changement de pelouse n’était pas forcément prévu durant la saison, l’apparition du champignon couplée à la Coupe du monde de rugby a forcément obligé le club à passer à l’action. Ce phénomène pourrait bien se renouveler dans les années à venir en raison du réchauffement climatique. En effet, les chaleurs plus importantes durant l’automne mêlées à la fraicheur nocturne et la rosée matinale favorisent l’essor de cette maladie qui a touché plusieurs pelouses de Ligue 1 depuis le début de la saison », explique le site spécialisé. Au final, c’est un coût non négligeable pour l’OL, surtout que la pelouse avait déjà été changée en juillet dernier après les concerts de l’été. Avec les deux changements de pelouse, le club rhodanien aura en effet quasiment déboursé 500.000 euros sur les quatre mois, même si ce nouveau gazon devrait ensuite tenir jusqu’à la fin de la saison. Surtout si les températures commencent enfin à baisser.