Le mercato de l'OL se fait à L'Equipe, l'énorme histoire

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'a pas commencé, sauf avec le départ des joueurs en fin de contrat. La révolution décrétée par John Textor a impacté l'organisation de l'OL, au point de perturber les agents.

Qui, à ce jour, s'occupe de gérer les transferts du côté de l'Olympique Lyonnais ? Pas simple de répondre à cette question, puisqu’après avoir viré Jean-Michel Aulas, le propriétaire de l'OL n'a pas encore nommé le responsable de la cellule recrutement. Et cela sachant que Bruno Cheyrou a été placé à une énigmatique place au sein du groupe Eagle Football. Pour les agents des joueurs, rien n'est donc simple et une personne l'a constaté de manière assez étonnante. Hugo Guillemet, le journaliste de L'Equipe, affirme en effet avoir reçu de nombreux appels téléphoniques à son bureau afin de savoir comment entrer en négociations avec l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Il en a dit plus dans L'Equipe du Soir.

L'OL doit vite se mettre en ordre de bataille

Le spécialiste de l'OL au sein de la rédaction du quotidien sportif a raconté cette histoire qui l'a visiblement sidéré. « À un moment donné, j’ai eu beaucoup d’appels de gens qui me demandaient qui il fallait contacter pour prolonger ou pour faire sortir un joueur en prêt. Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot n’ont plus les manettes et la signature. Il y a eu un vrai moment de flottement. Aujourd’hui, ça s’est dirigé vers Crystal Palace et son directeur sportif, Dougie Freedman, mais aussi Textor et ses sbires. Mais ce n’est pas très clair. La nomination de Matthieu Louis-Jean va permettre d'avancer », a raconté Hugo Guillemet devant ses confrères légèrement goguenards et étonnés de cette incroyable situation à l'OL. Pas de quoi rassurer les supporters lyonnais, lesquels attendent enfin un beau vrai mercato.