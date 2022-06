Le mercato de l’OL bloqué, un agent tient l’explication

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ambitieux sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais avait sûrement prévu d’avancer plus rapidement dans son recrutement. Ses difficultés n’étonnent pourtant pas l’agent Karim Djaziri, lequel affirme que les pertes de ces dernières années continuent de plomber les clubs.

Marqué par une saison décevante, l’Olympique Lyonnais espère renouveler son effectif cet été. Ce chamboulement passera par de nombreux départs et surtout plusieurs arrivées qui tardent à se concrétiser. En attendant la signature imminente du jeune Johann Lepenant, seul l’attaquant Alexandre Lacazette peut être considéré comme un véritable renfort. Et la tendance n’est pas meilleure dans le sens des départs. Ce qui n’a rien d’étonnant pour Karim Djaziri, persuadé que Lyon et beaucoup d’autres clubs restent en difficulté sur le plan financier.

Un mercato plus calme que prévu ?

« Tout le monde pensait que ça allait être florissant cette année et je disais que non parce que justement les pertes qu’il y a eues ces deux dernières années n’ont pas été encore résorbées, les droits perdus, a expliqué l’agent sur le plateau d’Olympique-et-lyonnais. Ça va être très calme à part pour deux-trois clubs qui ont de l’argent en Europe. Le marché allemand est très calme, italien aussi. Après c’est un effet pyramidal, si l’argent ne coule pas à flot, il n'y a rien. Ça va être très calme donc il faut réfléchir intelligemment et faire des coups comme l’OL l’a fait avec Lacazette mais il y en a très peu. »

« L’année dernière, il y avait eu beaucoup de joueurs libres à cause du Covid car c’était difficile de négocier. Les clubs n’achèteront que s’ils vendent, a prévenu Karim Djaziri. Les joueurs qui sont en tête de liste vont arriver en début de mercato, après ça va se calmer puis des réajustements à la reprise et le panic-buy dans les 15 derniers jours. » Pour éviter ce scénario, l’Olympique Lyonnais négocie notamment avec son ancien milieu Corentin Tolisso, et pour le transfert du latéral gauche du Feyenoord Rotterdam Tyrell Malacia.