Le meilleur renfort de l'OL, Canal+ sait qui c'est

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a fait un mercato d'hiver très ambitieux avec les signatures de Romain Faivre et Tanguy Ndombele. Mais du côté du Late Football Club, on fait d'un autre joueur le vrai renfort de cette saison 2021-2022.

Le club de Jean-Michel Aulas va aborder la deuxième et dernière partie de saison avec un effectif retouché, le président de l’OL ayant profité de la vente de Bruno Guimarães pour offrir à Peter Bosz deux renforts. Au bénéfice de la victoire arrachée contre Marseille, Lyon est revenu dans la course aux places européennes, et on peut même dire au podium. Et avant même que Tanguy Ndombele et Romain Faivre aient eu l’occasion de briller sous le maillot de leur nouveau club, c’est déjà un petit miracle que Moussa Dembélé et ses coéquipiers aient encore leur mot à dire en Ligue 1 et en C3. Pour Geoffroy Garétier, il ne fait strictement aucun doute que l’Olympique Lyonnais peut remercier Anthony Lopes, qui après une saison très moyenne l’an passé, est revenu totalement transformé l’été dernier, motivé qu’il a été par les rumeurs de signature d’André Onana.

La menace Onana a permis à Lyon de motiver Lopes

Et cet Anthony Lopes a probablement été le plus gros renfort de Lyon, puisqu’il a maintenu son équipe la tête hors de l’eau alors que tout pouvait basculer du mauvais côté comme l’a fait remarquer le journaliste de Canal+. « La défense de l’Olympique Lyonnais a très souvent été prise à défaut, notamment parce qu’elle n’était pas très bien protégée. Et pour moi, chacun aura son trio préférentiel, mais Anthony Lopes fait partie des trois meilleurs joueurs lyonnais depuis le début de la saison. Et si Anthony Lopes n’était pas là, je ne sais pas où serait l’OL aujourd’hui. En tout cas, les Lyonnais ne seraient pas encore en course pour une place européenne et en huitièmes de finale de l’Europa League », tient à souligner Geoffroy Garétier au sujet du gardien de but de l’Olympique Lyonnais qui a récemment confié qu’il ne dirait pas non de porter le maillot de l’OL durant toute sa carrière.