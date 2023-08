Le maillot arlequin de l'OL fait hésiter Textor

Dans : OL.

Les fuites sur l'apparence de l'éventuel troisième maillot de l'Olympique Lyonnais ont provoqué un léger sentiment de malaise chez les supporters rhodaniens. Cependant, rien n'est décidé du côté de l'OL et on peut même se demander si cette fuite n'est pas un test grandeur nature.

Le site Footyheadlines a sorti lundi des images d’une tunique censée être le troisième maillot de l’Olympique Lyonnais en cette saison 2023-2024. Un maillot aux couleurs chatoyantes, mais qui n’a rien à voir avec celles du club rhodanien. Cependant, c’est désormais le cas partout en Europe, sauf que là ce maillot de l’OL ressemble plus à une tenue de cirque qu’autre chose, ce que certains supporters lyonnais ont vite comparé avec la situation actuelle de leur club préféré. Le site spécialisé a fait remarquer que ce style ressemblait à celui de Poter, un street artist lyonnais, qui travaille déjà avec l’Olympique Lyonnais pour qui il a déjà réalisé une casquette. Et ce mardi, Le Progrès en dit un peu plus sur ce maillot qui n’est pas encore officialisé.

Le quotidien régional affirme que la direction de l’OL n’a pas tranché concernant l’utilisation de ce maillot bariolé. « L’OL n’aurait même pas encore tranché sur son usage : s’agit-il d’un maillot d’entraînement ou d’un maillot third, habituellement réservé aux coupes d’Europe ? Rien n’est moins sûr. Privé d’Europe la saison dernière, l’OL avait tout de même présenté un troisième maillot », précise Le Progrès. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que cette apparition surprise de ces images soit le fruit d'un test réalisé par les équipes en charge du marketing de l'Olympique Lyonnais. On sait que John Textor est très sensible à ce que disent les réseaux sociaux concernant son club, et là au moins il aura des avis, dont une majorité est plutôt hilare face à ce choix qui arrive au moment où le club traverse une zone de turbulences.