Le loft de l'OL n'accueille pas Anthony Lopes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La réponse est tombée sur le traitement d'Anthony Lopes par l'OL pour ce dernier mois de mercato.

Poussé dehors par son club, Anthony Lopes est toujours là, et n’est pas sanctionné pour cela. L’OL fait partie des premiers clubs français a avoir utilisé des lofts, dans les années 2000, y compris pour des joueurs majeurs. Mais à un an de la fin de son contrat, le gardien franco-portugais est certes poussé dehors en raison de son salaire embarrassant, mais la manière forte n’est pas employée. Ainsi, Olympique et Lyonnais affirme que Lopes était bien présent à l’entrainement collectif ce lundi, et qu’il n’était donc pas dans un groupe à part où plusieurs joueurs écartés par Pierre Sage ont trouvé place ces dernières semaines, dont Dejan Lovren et Sinaly Diomandé.

Pour le moment, Anthony Lopes est donc simplement le numéro 2 des gardiens derrière Lucas Perri, et cela lui permet donc d’avoir du temps de jeu dans cette préparation. En revanche, l’OL souhaite bien son départ, et est prêt à faire une croix sur son année de contrat restante si cela lui permet d’arriver libre dans un autre club. Mais à l’heure actuelle, les offres sont rares et il faudra certainement attendre le mois d’août pour voir ce dossier se décanter.