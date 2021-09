Le Karma frappe Memphis Depay, ça rigole à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Parti libre de l’Olympique Lyonnais cet été, Memphis Depay a réalisé son rêve de jouer pour le FC Barcelone.

Très rapidement, le rêve s’est transformé en cauchemar. Tout d’abord, Lionel Messi a quitté le club faute d’un accord financier pour prolonger. L’Argentin a même poussé le bouchon en signant pour un club de Ligue 1, le PSG. Ensuite, le contrat du Néerlandais a mis un temps fou à être homologué par la Liga, et il aura fallu un sacrifice économique de certains cadres du club culé pour permettre à Memphis Depay de jouer. S’il a bien débuté sur un plan personnel, l’ancien de Manchester United a vite déchanté au niveau des résultats. Le Barça est englué au milieu de tableau et vient surtout de subir deux défaites cuisantes en Ligue des Champions, face au Bayern Munich à domicile, et 3-0 sur le terrain du Benfica Lisbonne ce mercredi.

Le barça recalé en Europa League et éliminé par Lyon, j'y pense très fort — Uj (@JuMclt) September 29, 2021

C'était le destin que Memphis aille dans une équipe plus faible que l'OL ... pic.twitter.com/jLQcGjSOav — Prince 🅘 (@PrinceduParc) September 29, 2021

Depay qui se retrouve au Groupama Stadium en Europa en 1/8eme alors qu'il joue plus a Lyon pic.twitter.com/6KlZfiReQ5 — PaQuenta 🇧🇷 (@LeKantt) September 29, 2021

Un OL-Barça en Europa League ?

Résultat, le FC Barcelone est dernier de sa poule après deux matchs, ce qui ne lui est pas fréquemment arrivé. Avant les deux confrontations à venir face au Dynamo Kiev, le club catalan pourrait bien manquer l’une des deux premières places, et se retrouver en Europa League. Une situation qui a provoqué un sourire en coin chez les supporters lyonnais, qui se voient déjà affronter le Barça et retrouver Memphis Depay au printemps. Un vrai pied de nez pour l’attaquant néerlandais, très apprécié à l’OL mais qui avait souvent agacé en demandant à rejoindre enfin un grand club pour faire un bond dans sa carrière. L’idée de le voir tomber en Europa League, puis trouver Lyon sur sa route, est un retour de bâton pas si impensable pour les supporters lyonnais. Ce scénario a en tout cas pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, où l’appel au fameux karma est effectué.