Le gros coup de gueule de Lacazette ‍: « ‍Je ne veux pas déraper en direct à la télé ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette a tenté de garder son calme après la défaite de l'Olympique Lyonnais samedi soir à Brest. Mais le capitaine de l'OL était clairement très agacé, parvenant non sans mal à garder son calme au moment de s'exprimer sur Canal+. Il est vrai que son équipe est 16e du classement de Ligue 1 et pourrait même se retrouver dernière avant de se déplacer la semaine prochaine à Reims. Le feu couve à Lyon malgré le changement d'entraîneur et cela énerve Alexandre Lacazette.

« On joue avec la peur. Vue la situation, c’est compliqué. Je vais faire attention à ce que je dis, car je n’ai pas envie de déraper en direct à la télé. Mais ça se répète, c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. C’est pas facile. À nous de trouver des solutions de l’intérieur… », a lancé l’attaquant lyonnais avant de sonner la mobilisation autour du nouveau coach. Aujourd’hui, on a un nouveau coach, qui installe de nouvelles choses, une mentalité différente. Je pense qu’il faudra être patient avec lui. Que tout le monde puisse comprendre ce qu’il veut et avancer tous ensemble… On a changé de coach parce qu’on était en crise. On va continuer à travailler et espérer mieux pour le prochain match. En tant que capitaine, j’essaie de parler, d’aider mes partenaires. Ce n’est pas facile, car c’est une nouvelle situation pour beaucoup de personnes, moi le premier. »