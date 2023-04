Une victoire et l'OL oublie déjà son fiasco

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a pris le meilleur sur le Stade Rennais (3-1). Une belle victoire pour des Gones en crise.

L'OL se devait de réagir ce dimanche en Ligue 1 après son élimination à Nantes en Coupe de France. Pour la réception du Stade Rennais, la majeure partie des Ultras n'avait pas fait le déplacement, en guise de protestation contre les résultats récents du club rhodanien. Si les Bretons ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Amine Gouiri, l'OL n'aura pas paniqué. Alexandre Lacazette, Bradley Barcola mais surtout Corentin Tolisso auront remis les Gones dans le droit chemin. Le champion du monde est apparu soulagé par cette victoire de l'OL, qui permet aux joueurs de Laurent Blanc de revenir à 5 points de l'Europe. Il ne veut d'ailleurs plus parler de l'élimination en Coupe de France.

Tolisso tourné vers le futur

🎙️ @CorentinTolisso après #OLSRFC : « Je suis content que ce but arrive aujourd’hui. Le début a été compliqué. On s’est repris en ressortissant bien la balle. C’est une bonne chose. On doit continuer cette mini série, avec la victoire à Paris. Il ne faut jamais abandonner. » pic.twitter.com/p2sMSO4a0D — Olympique Lyonnais (@OL) April 9, 2023

Dans des propos relayés par le site officiel de l'OL, Tolisso veut surtout se concentrer sur la fin de saison. « On a été bons, on a bien ressorti la balle. On va s’appuyer sur ce match et continuer cette mini-série que l’on vient de commencer. On a un gros match vendredi contre Toulouse, il faudra prendre les trois points. Je suis déçu qu’on n’ait pas réussi à jouer mercredi comme on l’a fait ce soir. On ne va pas en reparler pendant dix ans. Il faut qu’on avance et qu’on tire les conclusions de la défaite de mercredi. Il faut que l’on soit beaucoup plus réguliers. Il faut qu’on jouer et qu’on prenne un maximum des points. Mathématiquement c’est encore jouable donc il ne faut jamais abandonner. Il faut prendre les matchs les uns après les autres », a notamment déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich, désireux de voir l'OL montrer un joli visage pour terminer la saison avec pourquoi pas, une surprise à la clé. Pas certain en revanche que ce discours plaise à tout le monde dans le Rhône, surtout du côté des fans.