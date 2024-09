Le dernier joueur de l'OL chez les Bleus ‍? C'est une surprise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'équipe de France jouera ce lundi soir au Groupama Stadium contre la Belgique, mais aucun joueur de l'Olympique Lyonnais ne sera sur la pelouse comme depuis pas mal de temps.

Longtemps au sommet du football français, l'OL a souvent fourni des internationaux à l'équipe de France. Et si récemment, le cas Alexandre Lacazette a de nouveau agité la planète football, c'est avec l'équipe de France de Thierry Henry que le serial buteur lyonnais a eu l'occasion de gagner un titre de vice-champion olympique et pas avec les Bleus de Didier Deschamps. On ne reviendra pas non plus sur l'histoire d'amour ratée entre le sélectionneur national et Karim Benzema, puisque le Ballon d'Or 2022 n'était déjà plus à Lyon quand ses soucis avec DD ont commencé.

France-Belgique n'affiche pas complet, triste première à Lyon https://t.co/TB3raNRQpX — Foot01.com (@Foot01_com) September 9, 2024

Et c'est peu dire que dans l'effectif actuel de Pierre Sage on voit mal qui pourrait rapidement s'inviter à la table des grands du côté de Clairefontaine, même si forcément Rayan Cherki n'est pas loin. Alors au moment où la capitale des Gaules va accueillir France-Belgique, il faut remonter trois ans en arrière pour trouver la trace du dernier joueur de l'Olympique Lyonnais convoqué par Deschamps, et son nom est tout de même une surprise.

Léo Dubois, dernier joueur de l'OL chez les Bleus

En effet, comme le rappelle, Vincent Duluc, c'est Léo Dubois qui en novembre 2021 avait porté le maillot de l'équipe de France contre la Finlande alors qu'il jouait à l'Olympique Lyonnais. Un match gagné 2-0 par les Bleus, mais que le défenseur avait abandonné en cours de match en raison d'une blessure à la cuisse, Dubois avait alors été remplacé par Benjamin Pavard. Depuis, c'est la disette totale pour l'OL et pour Léo Dubois qui n'a plus jamais joué avec l'équipe de France. Et la présence possible de Bradley Barcola contre la Belgique ne fera qu'accentuer ce sentiment que l'Olympique Lyonnais ne parvient plus à conserver ses meilleurs joueurs, ou pire encore, qu'il faut partir de l'OL pour avoir ses chances chez les Bleus. Mais c'est un autre débat.