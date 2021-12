Jonathan David rêve d'enfoncer Lyon

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Meilleur buteur du championnat avec 11 buts, le Lillois Jonathan David est en feu et effraye bien des défenses françaises. La prochaine qui vient à sa rencontre dimanche est celle de l'OL, 14e dans le domaine. Jonathan David ne compte avoir aucune pitié pour les Gones.

Le meilleur buteur du championnat n'est pas Argentin comme Lionel Messi. Pas un Français non plus comme Kylian Mbappé. Non, le patron des buteurs en Ligue 1 vient du froid canadien et de la ville de Toronto. Jonathan David porte l'attaque lilloise sur ses épaules. Auteur de 11 réalisations en championnat, il brille aussi sur la scène européenne en témoigne encore son but à Wolfsburg mercredi. Dimanche, le LOSC aura encore besoin de ses services face à l'OL. Même si les deux équipes sont mal-classées, encore plus l'OL, ce match représente un choc entre deux formations présentes en Europe. Jonathan David s'est montré plutôt confiant en conférence de presse à la veille de la rencontre dominicale.

Jonathan David veut prendre ses distances avec l'OL

Interrogé sur son adversaire, David a tenu à avertir sur la qualité de l'opposition, bien différente de son classement. L'OL devra être respecté par les Lillois et ce match représente un tournant face à un adversaire à éloigner du haut du classement. « On sait que ça va être un match compliqué. Je ne crois pas à un relâchement. On sait que Lyon est un grand club. On ne va pas aller dans ce match en croyant que c’est facile. Forcément, quand on joue ces clubs, il y a parfois de meilleures performances. Ils sont juste à côté de nous au classement. L’objectif, c’est de remonter, et les mettre loin de nous. », a t-il déclaré. Et Jonathan David aura de quoi faire puisque le meilleur buteur de l'élite affrontera la 14e défense de Ligue 1, privée en plus de Jason Denayer ou encore Sinaly Diomandé, blessés.