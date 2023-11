Le communiqué prudent de Lyon sur Johann Lepenant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'a pas voulu annoncer de date de retour pour Johann Lepenant après sa blessure avec l'équipe de France Espoirs.

Même si le jeune milieu de terrain de l'OL ne souffre pas d'une rupture ligamentaire au genou gauche, le club rhodanien se donne du temps avant de donner le timing du possible retour de Johann Lepenant, touché vendredi soir avec les Espoirs tricolores en Autriche. « Après avoir passé divers examens radiologiques et cliniques, le milieu de terrain international devra subir un nouveau bilan médical dans 15 jours afin d’établir un diagnostic plus précis de sa blessure et ainsi déterminer la durée de son indisponibilité », a indiqué l'Olympique Lyonnais dans un communiqué officiel. Un retour du natif de Granville en février 2024 avait été évoqué, mais l'OL souhaite attendre deux semaines avant de confirmer tout cela.