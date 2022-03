Le but de Paqueta n'était pas valable, Lille l'affirme !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche soir, le choc OL-LOSC se terminait sur une grosse polémique avec un but de Lucas Paqueta refusé aux lyonnais dans les derniers instants. Si les voix pour contester la décision arbitrale ont été nombreuses, côté lillois Jocelyn Gourvennec a tenu à soutenir les arbitres.

Dimanche soir, c'était la soupe à la grimace côté OL. Les Lyonnais ont perdu un match capital dans la course à l'Europe face à Lille. Un match d'autant plus frustrant que les Lyonnais ont dominé la partie mais surtout ils sont rentrés au vestiaire avec l'impression de s'être fait voler. A la 87e minute, Lucas Paqueta subtilisait le ballon au gardien nordiste, Leo Jardim avant d'arracher le 1-1. Mais, la VAR puis M.Turpin venaient annuler ce but pour une faute du Brésilien de l'OL. Une décision jugée incompréhensible par les Gones, des joueurs à Peter Bosz en passant bien sûr par Jean-Michel Aulas.

Gourvennec et le LOSC trouvent la décision juste et logique

Certains observateurs ont aussi trouvé ce but annulé injustifié. Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage a rejoint cette position dans la foulée. Toutefois, à Lille, si l'on s'est satisfait de la décision prise par Clément Turpin, on l'a comprend surtout. Interrogé par Amazon Prime, Jocelyn Gourvennec a donné son avis sur cette phase discutable. Pour lui, Lucas Paqueta était bien en tort.

« La décision est favorable. Je trouve qu’il y a faute sur Renato Sanches au départ de l’action, et ensuite sur Léo Jardim, parce que même s’il fait une erreur, je pense qu’il y a une faute d’excès d’engagement de la part de Lucas Paqueta. Monsieur Turpin est un arbitre expérimenté. C’est sûr que ça nous est favorable », a t-il indiqué. De quoi donner du baume au cœur au corps arbitral du match même si beaucoup estimeront que l'objectivité du coach lillois n'est pas forcément totale.