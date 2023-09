Le Barça accélère sur un joueur qui a fait rêver l’OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été lors du marché des transferts, pas mal de noms ont été associés à l'OL. Parmi eux, on peut citer Guido Rodiguez, milieu de terrain du Real Betis.

L'OL connait un début de championnat catastrophique. Laurent Blanc s'était longtemps plaint d'un manque de profondeur de son effectif. Parmi les joueurs qui plaisaient au champion du monde 98 : Guido Rodriguez. En fin de contrat en juin 2024, le champion du monde argentin n'était en revanche pas donné malgré un accord proche, puisque le Betis réclamait près de 30 millions d'euros. Un prix qui n'a pas convaincu l'OL de foncer sur lui, alors que les Rhodaniens avaient leurs transferts limités par la DNCG. Malgré tout, les Gones sont toujours intéressés par son profil et auraient pu faire une offre l'été prochain pour le récupérer libre de tout contrat. Mais voilà, Rodriguez est un joueur de qualité qui est courtisé en Europe. Le Barça veut notamment jouer les trouble-fêtes dans le dossier de l'Argentin.

Guido Rodriguez, l'OL bientôt grillé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guido Rodriguez (@guiido_rodriguez)

En effet, Sport indique ces dernières heures que Xavi aimerait avoir un autre numéro 6 pour doubler toutes les positions au sein de son effectif. Et Guido Rodriguez est son favori pour débarquer dès janvier. Reste à connaitre le montant que pourra aligner le Barça, qui n'a pas non plus d'importantes liquidités à dépenser. En revanche, les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter le deal. Une mauvaise nouvelle de plus pour l'OL, qui va certainement devoir changer de braquet pour se renforcer au milieu de terrain. Fraichement débarqué, Fabio Grosso va devoir prendre le pouls de son équipe, quitte à demander du renfort lors du prochain mercato hivernal si John Textor and co peuvent investir. Rien de bien certain pour le moment, alors que la priorité est de remonter au classement.