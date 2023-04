Laurent Blanc giflé par un ancien de l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Laurent Blanc n'est pas du genre à faire dans la langue de bois quand il a des messages à faire passer. Maxence Caqueret l'a bien compris, lui qui a pris une petite leçon de son entraîneur à travers les médias.

« Maxence est un garçon très généreux dans l’effort. Techniquement, il est capable de mieux faire. Il devrait marquer plus de buts. Il court beaucoup mais il pourrait marquer dix buts par saison. » A la veille du match de l’Olympique Lyonnais à Strasbourg, Laurent Blanc avait sermonné Maxence Caqueret, lequel lui avait répondu sur la pelouse de la Meinau en inscrivant le deuxième but de l’OL, celui de la victoire, face aux Alsaciens. Tout est bien qui finit bien concernant la relation entre le jeune joueur lyonnais et son expérimenté entraîneur. Cependant, pour Sidney Govou, il y a tout de même des risques à communiquer de cette façon en affichant publiquement un joueur avec ses qualités et ses défauts.

Laurent Blanc trop cash avec Caqueret

🎙 Sur @OLPLAY_Officiel, @MaxenceCaqueret est revenu sur sa performance lors de #RCSAOL et notamment sur son deuxième but de la saison 💥🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) April 29, 2023

S'exprimant dans Le Progrès, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais n'apprécie pas cette manière de faire de Laurent Blanc et se réjouit de voir Maxence Caqueret répondre de cette manière. « J’ai aimé enfin la réponse de Caqueret à Laurent Blanc. Je ne suis pas fan de ce genre de déclaration publique d’un coach qui tance un de ses joueurs, même si je suis d’accord à 100 % avec ce qu’il a dit. Certains joueurs sont capables de répondre, d’autres non. Quand il était jeune Caqueret marquait beaucoup de buts. Malgré sa maturité, il a un peu d’appréhension dans les trente derniers mètres. Et quand tu arrives dans le haut niveau et que tu ne marques plus, c’est que tu te contentes de la facilité, que tu as peur de l’échec. J’ai aimé sa réaction. J’attends maintenant qu’il confirme lors des prochains matchs », explique un Sidney Govou qui ne laisse rien passer à l'OL.