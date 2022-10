Laurent Blanc en sauveur de l'OL, un club de L1 va l'aider

Dans : OL.

Fraichement arrivé à l'OL en tant que nouveau coach, Laurent Blanc souhaite directement insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Le technicien français s'appuie sur le modèle d'une autre équipe de Ligue 1 pour améliorer les résultats de Lyon.

Actuellement neuvième du classement en Ligue 1, l'OL réalise un début de saison très mauvais. Après une belle entame de championnat, les Lyonnais se sont totalement écroulés lors des cinq dernières journées où ils n'ont engrangé qu'un seul point. Cette méforme a coûté la place de Peter Bosz et contribue à l'arrivée de Laurent Blanc en terres rhodaniennes. Le mot d'ordre de l'ancien entraîneur du PSG a été « travail » lorsqu'il a été présenté aux Gones. Le technicien de 56 ans souhaite mettre en place une préparation physique et athlétique dantesque pour permettre à l'OL de redevenir une équipe compétitive en Ligue 1. Lundi 10 octobre, Laurent Blanc s'est présenté à ses nouveaux joueurs et a immédiatement remonté les brettelles de l'effectif en mettant l'accent sur la préparation physique, mais également en prenant l'exemple de Lens, une équipe qui est performante dans ce domaine.

La tactique de Laurent Blanc

« Les joueurs risquent d’être surpris en matière de travail. Il sera encore plus important lors de la préparation que pendant la trêve. Une préparation athlétique de très, très haut niveau qui va nous permettre de mettre en place le plan de jeu que je souhaite. Il y aura double ration puisque nous avons un calendrier allégé donc on va bosser. Je ne me suis pas tenu éloigné du football. J’ai vu beaucoup de matchs. Le football change. Il y a une tendance sur l’évolution des systèmes, comme à Lens, avec beaucoup d’intensité physique, et on a vu les difficultés de l’OL à répondre à ce niveau-là » a expliqué l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France en conférence de presse. Laurent Blanc va donc s'inspirer de la méthode de Franck Haise pour développer les qualités des joueurs lyonnais avec l'objectif de finir dans les places européennes en fin de saison.