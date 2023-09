Laurent Blanc a lâché l'affaire, l'OL accuse

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suite à un début de saison ultra-compliqué, marqué par une dernière place et un seul point au compteur après quatre journées de Ligue 1, Laurent Blanc va bientôt faire ses valises du côté de l’Olympique Lyonnais.

Débarqué en octobre 2022 pour relancer un club à la dérive après le passage de Peter Bosz, Laurent Blanc a réussi une belle deuxième partie de saison dernière. Malgré tout, le Président n’avait pas accompli sa mission principale, à savoir celle de ramener l’OL en Coupe d’Europe. Mais suite à de bons résultats, John Textor avait quand même choisi de conserver Laurent Blanc en vue de la saison 2023-2024. Un choix que le propriétaire américain commence déjà à regretter. Puisqu’après une préparation estivale catastrophique, Lyon est au plus mal en championnat. En effet, après quatre journées, l’OL est bon dernier avec un seul point à cause notamment de trois défaites contre le PSG (1-4), Montpellier (1-4) et Strasbourg (1-2).

Laurent Blanc a déjà baissé les bras à Lyon ?

Autant dire que ce déclassement de Lyon au sein de la L1 ne plait pas du tout à Textor, qui cherche activement à remplacer Blanc durant cette première trêve internationale de la saison. D’après les informations du Progrès, les dés sont déjà pipés pour l’avenir de Blanc. « Maintenir Laurent Blanc n’est plus une option. Au club, c’est comme si l’on considérait aujourd’hui qu’il n’a plus de leviers à actionner et qu’il a un peu “baissé les bras” », peut-on lire sur le journal régional, qui explique que Textor et Matthieu Louis-Jean, nouvel homme fort du domaine sportif, sont en train de chercher une solution pour relancer un nouveau cycle à l’OL.

Textor veut un coach étranger pour l’après-Blanc

De son côté, Laurent Blanc continue de diriger son groupe comme si de rien n’était avec une certaine envie d’après « ceux qui le côtoient sur le terrain au quotidien », qui ne veulent pas laisser transparaitre un abandon de la part du champion du monde 1998. Mais son futur ne s’écrit plus au Groupama Stadium, où un nouvel entraîneur va bien vite débarquer. Ces dernières heures, plusieurs noms de candidats potentiels ont circulé comme Graham Potter ou Julen Lopetegui, mais Oliver Glasner serait la priorité de John Textor. Libre de tout contrat après avoir remporté l’Europa League avec l'Eintracht Francfort en 2022, le coach autrichien a entamé des discussions avec Eagle. Autant dire que ce sera sûrement un entraîneur étranger et non pas Laurent Blanc qui aura la lourde tâche de sortir l’OL de la crise à la reprise avec des matchs plus abordables à jouer contre Le Havre, Brest, Reims ou Lorient.