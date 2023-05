Lacazette l’avoue, il est perdu à l’OL 

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Star de l'équipe et meilleur buteur de l'OL cette saison, Alexandre Lacazette rêve d'un club lyonnais ambitieux. Mais impossible pour lui de passer des consignes en ce sens pour le moment.

Alexandre Lacazette a répondu de la meilleure des manières à ceux qui doutaient de son retour à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant tricolore est revenu dans son club de coeur après un passage de cinq ans à Arsenal, et il a fait les choses bien. Encore en lice pour le titre de meilleur buteur du championnat de France, le « Général » a montré qu’il avait encore de très belles choses à proposer et l’OL s’est appuyé sur lui et sa régularité pour connaitre une deuxième partie de saison bien plus convaincante.

Umtiti de retour, Lacazette est pour

Forcément, Alexandre Lacazette sera écouté cet été en tant que leader offensif, par ses coéquipiers, son coach, et peut-être même son directeur sportif. Mais pour cela, encore faut-il qu’il y en ait un. Interrogé sur la possibilité de voir Samuel Umtiti revenir pour compléter un sacré trio avec Corentin Tolisso, l’ancien d’Arsenal s’est montré très tenté. « Ce serait un rêve. Il a prouvé (à Lecce) qu’il était de retour et que son corps le suivait. Tant mieux pour moi et le club s’il revient », a glissé l’attaquant français, qui a toutefois très justement fait remarquer qu’il ne pouvait absolument pas avoir le moindre poids dans un tel retour.

Après #OLNS, @LacazetteAlex a fait le tour du Musée ! 👀



Il y a notamment découvert la plaque des meilleurs buteurs du club … mise à jour 😏🔴🔵 pic.twitter.com/garRUPAonh — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2023

Pour la simple et bonne raison qu’avec la réorganisation actuelle à l’Olympique Lyonnais, impossible de trouver le bon interlocuteur pour évoquer le dossier du recrutement alors que cela devrait changer dans les bonnes prochaines semaines. « Du lobbying ? Je ne sais pas à qui parler pour l’instant… », a glissé Alexandre Lacazette, dans des propos rapportés par Le Progrès. Et que, vu l’ampleur du projet porté par John Textor, il n’est pas certain que le chef du recrutement de l’Olympique Lyonnais soit souvent dans les coursives du Groupama Stadium désormais. Jusqu’à présent, c’était Bruno Cheyrou qui s’occupait du recrutement, mais l’ancien joueur de Lille et Liverpool a de grandes chances de céder sa place en fin de saison.