Lacazette abandonné par l'OL, Govou se fâche

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit une saison plus que galère en Ligue 1. Malgré un grand Alexandre Lacazette, les hommes de Laurent Blanc peinent toujours autant à se montrer réguliers.

Sauf rebondissement, l'OL ne disputera une nouvelle pas la coupe d'Europe la saison prochaine. De quoi logiquement faire pester les fans et observateurs du club rhodanien, perdus concernant le projet lyonnais. Contre Clermont ce dimanche en Ligue 1, l'OL avait pourtant une belle occasion de se rapprocher de la 5ème place. Mais encore une fois, le manque de rigueur des Gones leur a porté préjudice. Résultat, une défaite gênante en Auvergne et sans doute la fin des espoirs européens. Pourtant, Alexandre Lacazette avait encore une fois montré la voie à ses partenaires. Mais l'ancien d'Arsenal est bien seul cette saison... Trop seul même pour Sidney Govou.

Govou veut une prise de conscience à l'OL

Lors d'une chronique dans Le Progrès, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur les maux de l'OL cette saison. « L’absence de Barcola a été pénalisante et il y a trop d’écart entre ce que Lacazette peut proposer et les autres. Il faut un certain degré d’implication autour. Je ne dis pas que les autres joueurs ne sont pas motivés. Mais un joueur de haut niveau doit être fort mentalement, bon techniquement et physiquement. Or, je constate qu’il y a trop de manques dans ces ingrédients par rapport à d’autres équipes que je vois régulièrement. Et surtout, il est rare que tout le monde soit au même niveau en même temps. Tous les joueurs ont fait à un moment donné des bons matches, mais trop rarement en même temps.Un jour on va parler de l’envie, un jour de la tactique. C’est au staff technique de faire les analyses et de commencer à chercher des solutions pour la saison prochaine. Cela fait d’ailleurs un moment qu’il faut y songer », a notamment indiqué Sidney Govou, conscient que trop de lacunes sont présentes à l'OL pour vraiment espérer quoi que ce soit en Ligue 1. L'intersaison devra apporter son lot de réponses afin d'apaiser la gronde.