Laaziri avant Tagliafico, l'OL arme son côté gauche

Par Corentin Facy

Dans les prochains jours, l’OL va officiellement enregistrer la signature du latéral gauche Achraf Laaziri en provenance du FUS Rabat.

Belle pioche pour l’Olympique Lyonnais au poste de latéral gauche. Après avoir recruté Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le club présidé par Jean-Michel Aulas continue son mercato ambitieux et cette fois, le club rhodanien va s’offrir un jeune prospect. En effet, L’Equipe dévoile que l’OL a trouvé un accord avec le FUS Rabat pour le transfert du jeune latéral gauche Achraf Laaziri (18 ans). Il s’agit d’un joli coup sportif mais également financier pour l’OL, qui va débourser moins d’un million d’euros pour s’offrir le talent marocain. Dans ce dossier, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou ont devancé la concurrence du FC Séville et de Lille, qui étaient également sur le coup. Dans l’esprit de Peter Bosz, Achraf Laaziri débarque comme une doublure… du prochain titulaire, qui pourrait être Nicolas Tagliafico.

Laaziri doublure de Tagliafico à l'OL ?

Depuis l’abandon de la piste Tyrell Malacia (Feyenoord), lequel va s’engager à Manchester United, le latéral gauche argentin de l’Ajax Amsterdam est la priorité de l’OL et de son entraîneur Peter Bosz à gauche. Les négociations se poursuivent entre l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam pour le transfert de l’Argentin, dont le nom avait par ailleurs circulé du côté de Marseille l’hiver dernier, Jorge Sampaoli ayant bien connu Tagliafico en sélection. En défense, mais cette fois dans l’axe, l’OL va par ailleurs enregistrer dans les prochains jours la signature de Mamadou Sarr, lequel va parapher son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur. Également capable de jouer au milieu de terrain, le joueur de 16 ans fait partie de la génération qui vient de remporter la Gambardella. Très prometteur, il va s’engager avec l’OL pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2025. Que ce soit dans la gestion des jeunes formés au club, des joueurs recrutés en post-formation ou des recrues tels que Lacazette ou Tolisso, le mercato de l’Olympique Lyonnais ressemble pour l’instant à un sans-faute.