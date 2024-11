La vente de Tagliafico actée en janvier, l’OL fixe son prix

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L'OL a ramené le match nul de Reims samedi soir et remonte provisoirement dans le top 5 de la Ligue 1. Cependant, les soucis financiers de l’OL planent toujours sur la tête de John Textor. Tagliafico est un candidat au départ cet hiver et son prix a été fixé.

L’Olympique Lyonnais est dans une situation financière très délicate. Cependant, sur le terrain, l’équipe rhodanienne essaie de faire la meilleure impression possible pour redonner le sourire aux supporters. Sur la pelouse du Stade de Reims, Lyon a ramené un point avec un but de Rayan Cherki (1-1). Un résultat qui permet provisoirement aux Gones de remonter dans les cinq premières places en attendant les rencontres de ce dimanche. Néanmoins, les 500 millions d’euros de dettes du club sont toujours bien présentes, et la DNCG a prononcé une rétrogradation sportive en Ligue 2 en fin de saison à titre conservatoire.

Tagliafico vers une vente cet hiver, la Juventus intéressée

L’OL doit donc rapidement trouver des leviers, et le plus facile à activer est la vente de certains joueurs. L’un d’entre eux est dans le viseur d’un grand club européen, et son prix a d’ores et déjà été fixé. Ces dernières heures, les médias italiens évoquent un intérêt de la Juventus Turin pour le latéral gauche argentin Nicolas Tagliafico. Le joueur de 32 ans n’était pas présent dans le groupe qui a joué à Reims ce samedi et c’est Abner Vinicius qui a disputé l’intégralité de la rencontre.

En fin de contrat en juin prochain, l’ancien de l’Ajax a été valorisé à 5 millions d’euros par ses dirigeants selon les informations de la presse italienne. Un prix honnête pour un joueur dont le contrat expire en juin prochain. En effet, le mercato d’hiver demeure l’ultime opportunité pour John Textor de réaliser une vente pour son champion du monde argentin. Autre valeur marchande convoitée, Malick Fofana. Seulement, l’OL espère le garder au moins jusqu’à la fin de l’exercice en cours rapporte le média. Les possibilités de vente ne seront peut-être pas nombreuses et Lyon au mois de janvier, car le club n'est pas en position de force à va devoir explorer chaque offre qui arrivera dans les bureaux dans les prochaines semaines.