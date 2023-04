OL : La saison est un fiasco, trois joueurs accusés 

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a manqué le rendez-vous de sa saison à Nantes, et les joueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Au lendemain de cette désillusions, les coupables sont nombreux, mais trois joueurs cristallisent les critiques.

Un peu comme le Paris SG avec son élimination prématurée en Ligue des Champions et qui a du mal à mobiliser son effectif, l’Olympique Lyonnais a perdu tout ce qui faisait le sel de sa saison déjà bien triste. L’élimination sans gloire en Coupe de France à Nantes ce mercredi soir (1-0) risque de provoquer des remous au sein du club rhodanien, qui a de grandes chances de vivre une deuxième saison consécutive sans Coupe d’Europe. Un affront pour un club qui se vantait, à juste titre, de représenter la France quasiment chaque année depuis le début du siècle.

Tolisso, Cherki et Thiago Mendes ciblés

Mais à Nantes, le visage affiché par la formation de Laurent Blanc a de nouveau été fantomatique. Le manque de rébellion face au score défavorable risque de provoquer la colère des supporters. Avec cette défaite dans un match aussi terne, les coupables sont nombreux, mais pour Le Progrès, il y a tout de même trois joueurs qui ont fait couler le bateau lyonnais.

A commencer par un Rayan Cherki, qui n’a pas énervé que Dave Appadoo. Le meneur de jeu a récolté un 3/10 dans le journal régional, avec toujours des décisions et un manque de maitrise qui agacent. « Comme toujours, des fulgurances, mais aussi des choix énervants. Devant les difficultés de l’OL au milieu, il aurait pu redescendre chercher des ballons », a fait savoir Le Progrès, qui donne aussi cette sale note à un Corentin Tolisso qui n’apporte pas la maitrise espérée au milieu de terrain. « Le champion du monde a manqué d’impact au milieu. Il n’a pas non plus proposé de changement de rythme et n’a que peu cassé les lignes par ses passes », souligné le journal local.

Enfin, dans un match où l’OL n’a pas brillé au milieu, Thiago Mendes, qui sortait d’un gros match face au PSG, n’a quasiment pas existé. Le Brésilien récupère lui aussi un trois, pour en faire le troisième larron d’un fiasco qui concerne de toute façon toute l’équipe, en dehors d’Anthony Lopes qui a été impérial ou presque comme d’habitude. Même Dejan Lovren, moins serein que d’habitude, n’a pas apporté le calme habituel en défense, signe que le mal est plus profond que ces trois joueurs pointés du doigt pour ce raté qui fait très mal à l’Olympique Lyonnais.