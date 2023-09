La très bonne pioche de l'OL, il tient sa promesse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce n'est pas forcément le nom clinquant du mercato lyonnais, mais Clinton Mata apporte son sérieux, son expérience et sa qualité sur le terrain. Une très belle recrue signée Matthieu Louis-Jean.

C’est un mercato mitigé que l’OL a effectué cet été. Après deux premières recrues rapides, tout a été mis sur pause en raison de la décision de la DNCG de restreindre les finances lyonnaises sur ce point. Résultat, Lyon a fini par récupérer quelques joueurs au mois d’août, mais pas du tout ceux qui étaient espérés, et sans faire de folies en dehors d’Ernest Nuamah et sa signature via Molenbeek. Nouveau responsable du recrutement, Matthieu Louis-Jean a eu le temps de faire quelques premières opérations, récupérant notamment Clinton Mata sans aucune indemnité de transferts. Le défenseur belge d’origine angolaise venait de passer cinq ans au Club Bruges, et a donc rejoint l’OL cet été. Le week-end dernier, le latéral courtisé par les Diables Rouges avant qu’il ne choisisse de représenter l’Angola au niveau international, a dépanné dans l’axe sans sourciller, et avec une prestation d’ensemble très convaincante. Pas de quoi étonner ceux qui le côtoient depuis le début de la saison, et qui ont vu arriver un grand professionnel prêt à tout donner pour le maillot. Ainsi, à l’heure où l’OL change d’entraîneur et vient seulement de retrouver un match avec de la solidité défensive, Clinton Mata assure que le chemin emprunté est le bon.

Solide derrière et efficace devant, le rêve de l'OL

« J’avais déjà joué dans l’axe mais à 3. À 4, il y a juste quelques modifications à faire. J’ai essayé de faire de mon mieux pour l’équipe. C’était important de retravailler les bases défensives avant de pouvoir se projeter vers l’avant. C’est important de bien défendre, de ne pas prendre de but. On a beaucoup de joueurs offensifs de qualité, l’efficacité va venir… », a confié au Progrès un Clinton Mata qui avait promis dès son arrivée d’aider ses coéquipiers à progresser et à avoir une mentalité de gagneur. Tant par ses performances que par son attitude, le Belge tient en tout cas sa promesse et l’OL peut se féliciter de cette belle trouvaille pour zéro euro cet été.