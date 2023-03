La saison de l'OL, ça pourrait être pire

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Actuellement dixième de la Ligue 1, l'OL traverse une période très compliquée et est en passe de boucler une deuxième année sans coupe d'Europe. Malgré les résultats décevants, la vie de groupe semble être normale à Lyon.

Arriver dans une équipe autant en difficulté ne doit pas être très facile, surtout quand on a que 20 ans et seulement deux saisons de Ligue 2 à son actif. Johann Lepenant, grand espoir du football français, découvre le haut niveau avec l'OL cette saison. Le milieu de terrain s'est même imposé comme un joueur important de l'effectif de Laurent Blanc en disputant 26 matchs cette saison dont 23 en championnat pour 1 but inscrit. Une régularité qui a été récompensée puisque l'ancien joueur de Caen a récemment été appelé pour la première fois avec l'équipe de France des espoirs. Une consécration pour le natif de Granville qui est conscient que la saison est dure avec l'OL mais assure que le groupe vit bien.

À l'OL, le groupe vit bien

« On y pense forcément. On ne fait pas une bonne saison. C'est compliqué quand tu arrives dans un grand club comme ça, et que la saison n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais on fait tout pour s'en sortir. Honnêtement, il n'y a aucun problème dans notre groupe, ça vit bien. Heureusement d'ailleurs, car si ça n'allait pas entre nous, avec la saison qu'on fait, ça serait horrible. On essaye de bosser tous ensemble, joueurs et staff, pour installer quelque chose de solide pour la saison prochaine. On est loin en championnat, mais on a encore un très bel objectif avec la Coupe de France. On doit tout faire pour la gagner, et retrouver la Coupe d'Europe. Je reste optimiste pour l'avenir, car on a un groupe jeune avec du potentiel. Il n'y a qu'à voir le nombre de Lyonnais en Espoirs, en U19 » a déclaré Johann Lepenant dans une interview accordée au journal l'Équipe, concernant sa première sélection avec les Espoirs et sur la situation de Lyon qui peut lui gâcher sa saison. Lepenant reste persuadé qu'une victoire en coupe de France est possible et que l'OL sera bien en coupe d'Europe la saison prochaine.